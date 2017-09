App Store: Neue Richtlinien sollen nutzlose AR-Apps fernhalten

Apple hat die Richtlinien im App Store überarbeitet. Die neuen Zeilen beschäftigen sich auch mit der Nutzung von ARKit und Face ID. Ziel ist es offenbar, eine Flut an Programmen zu verhindern, die keinen Mehrwert für die Nutzer bieten. Neue Regeln gibt es auch zum Thema Privatsphäre und Datenschutz.

Apple fordert von auf ARKit basierenden Apps, dass diese eine "reichhaltige und integrierte Augmented Reality Erfahrung" bieten, berichtet Hacking with Swift. Ein AR-Programm, in dem etwa nur ein simples 3D-Modell ohne Interaktionsmöglichkeit platziert werden kann, dürfte diesen Anforderungen nicht genügen. Zudem dürfen Entwickler von Augmented-Reality-Software nicht versuchen, die Nutzer anhand von über die Kamera bezogenen Daten zu identifizieren. Apple will unterbinden, dass persönliche Informationen eines Users über AR-Apps gesammelt (und womöglich verkauft) werden.

Face ID ist nicht für Kinder

Mit dem iPhone X führt Apple auch das neue Sicherheits-Feature Face ID ein. Allerdings sollen Entwickler sicherstellen, auch eine zweite Methode einzubauen, über die ein Nutzer verifiziert werden kann. Die sei für Kinder unter 13 Jahren gedacht, die diese App verwenden. Womöglich ist dies nur eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung: Drittanbieter-Programme haben angeblich gar keinen Zugriff auf die gespeicherten Gesichts-Daten, sondern bekommen lediglich vom Betriebssystem mitgeteilt, ob die Überprüfung erfolgreich war.

Eine weitere neue Richtlinie ist, dass Apps Inhalte und Dienste nur dann bewerben dürfen, wenn diese auch wirklich im Programm enthalten sind. Dies richtet sich wohl auch gegen Viren- und Malware-Scanner, die aber nicht dazu in der Lage sind, Schadsoftware wirklich von einem iOS-Gerät zu entfernen. Offen bleibt, ob sich Apple auch streng an die neuen Richtlinien für den App Store halten wird. Mit dem Rollout von iOS 11, der am 19. September 2017 beginnt, dürften auch die ersten Programme mit ARKit verfügbar werden. Da das iPhone X im November erscheint, sollten spätestens dann auch schon die ersten Apps mit Face-ID-Unterstützung auftauchen. Einen Ersteindruck vom Jubiläums-iPhone und dessen Gesichtserkennung liefert Euch das Hands-On von Felix, das auch ein Video enthält.