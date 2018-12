Apple holt "Fast and Furious"-Regisseur für eigene Serien

Apple hat sich den nächsten großen Namen für seinen kommenden Streaming-Dienst gesichert, der 2019 an den Start gehen soll: Regisseur Justin Lin zeichnet unter anderem für diverse "The Fast and The Furious"-Teile verantwortlich.

Für Apple soll er Serien produzieren, wie Deadline berichtet. Und auch damit kennt sich Justin Lin bestens aus: Unter anderem hat er für CBS die überaus erfolgreiche Serie "Scorpion" produziert. Außerdem stammen "S.W.A.T" und "Magnum P.I." von ihm. Lin soll für mehrere Jahre bei Apple unterzeichnet haben.

Apple ist gut aufgestellt

Die Filme des Regisseurs haben weltweit mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt. Zu seinen Werken gehören "Star Trek: Beyond", "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", "Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile." , "Fast & Furious Five" sowie "Fast and Furious 6". Worum es in den für Apple produzierten Serien gehen wird, ist bislang unklar.

Apple scheint den Einstieg ins Streaming-Geschäft jedenfalls sehr ernst zu nehmen: In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen diverse TV-Experten ins Boot geholt und sich die Rechte an vielversprechenden Produktionen gesichert. Unter anderem dürfen sich Nutzer des kommenden Streaming-Dienstes auf Inhalte von Oprah Winfrey und J. J. Abrams freuen.

Außerdem wird das Unternehmen eine Serie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston ausstrahlen. Apples Streaming-Plattform soll noch in der ersten Jahreshälfte 2019 verfügbar sein. Zunächst allerdings nur in den USA – einige Monate später dann in über 100 weiteren Ländern, zu denen auch Deutschland gehören dürfte.