iPhone 11: Keynote könnt ihr sogar mit einem smarten Kühlschrank ansehen

Am 10. September 2019 enthüllt Apple das iPhone 11 sowie weitere neue Produkte – darunter wohl sogar einen kleinen Tracker für Schlüssel und andere Gegenstände. Offenbar will das Unternehmen, dass die gesamte Welt die Keynote verfolgt. Denn erstmals in der Geschichte von Apple kommt ein Google-Dienst für die Übertragung der Präsentation zum Einsatz.

Keynote für alle: In diesem Jahr könnt ihr die Enthüllung der neuen Apple-Produkte sogar über YouTube ansehen. Somit könnt ihr mit fast jedem Gerät live dabei sein. Sogar mit einem smarten Kühlschrank, sofern dieser über die YouTube-App oder einen Browser verfügt. Natürlich könnt ihr, wie vermutlich viele andere Menschen auch, ebenso euren Smart-TV oder euer Android-Smartphone nutzen, um den Stream über die Video-Plattform aufzurufen.

Kein exklusiver Kreis mehr

Falls ihr nun schon durch die Räume eurer vier Wände lauft und nach dem kuriosesten Gerät sucht, auf dem ihr die Keynote verfolgen könnt, wollen wir Apple für diese Möglichkeit noch etwas Applaus spendieren. Denn früher konntet ihr die Keynotes des Unternehmens nur mit einem Apple-Produkt ansehen – etwa einem iPhone, iPad oder Mac. Später hat euch das Unternehmen zumindest noch die Möglichkeit geboten, das Event auch über einen PC mit Windows 10 zu übertragen. Und dann aber auch nur mit dem Browser Microsoft Edge.

Bislang waren Nutzer also von der Präsentation ausgesperrt, sollten sie nicht die richtigen Geräte im Haus haben. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass die Zuschauer der Apple-Keynote nicht mehr zu einem teilweise exklusiven Club gehören. Wieso das Unternehmen sich nun entschieden hat, die "ganze Welt" bei der Enthüllung des iPhone 11 zusehen zu lassen, ist nicht ganz klar.

Viele Zuschauer für großen PR-Stunt?

Sollte ein Tippgeber aber richtig liegen, sehen die neuen Smartphones ganz anders aus als gedacht. Hätte Apple bislang wirklich das echte Design geheim halten können, wäre das ein großer PR-Stunt – der auch die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Zuschauern verdienen würde. Diese würden nämlich eine der spannendsten iPhone-Präsentationen der letzten Jahre sehen können. Ganz ohne Leaks, die bereits im Vorfeld alles verraten haben. Auch uns gefällt dieser Gedanke, doch wir glauben nicht mehr daran, dass es so kommt.

Mittlerweile sind zu viele Details rund um das iPhone 11 ins Netz gelangt, als dass wir große Zweifel an dem gezeigten Material haben würden. Demnach unterscheiden sich die kommenden Modelle besonders durch eine große viereckige Aussparung für die Kamera von ihren Vorgängern. Die Vorderseiten der Handys sollen sich hingegen sehr stark ähneln.

Alle Details erfahrt ihr dann in der Apple-Keynote, wenn ihr euch diese über euren smarten Kühlschrank anseht. Oder über ein anderes Gerät mit YouTube, solltet ihr es dem intelligenten Vorratschrank vorziehen. Natürlich sind wir bei der Enthüllung auch vor Ort und liefern euch alle Informationen zeitnah auf CURVED.