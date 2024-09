Vorwort: Liebe Leser und Leserinnen,

CURVED feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum! Das ist also unsere zehnte Apple-Keynote, die wir als Magazin erleben. Für die Tech-Branche sind zehn Jahre so lang, wie die Zeit zwischen Mittelalter und Gegenwart. Und da ihr wohl ohnehin nur für Datum, Uhrzeit und Livestram-Link auf diesen Artikel geklickt habt, haben wir uns etwas überlegt: Wir haben diesen Artikel zur Feier des 10. CURVED-Geburtstages in Feudal-Sprache übersetzt (mittelalterliche Ausdrucksweise). Etwas Spaß muss sein.

Das Wichtigste vorab:

Der Livestream startet am 9. September um 19 Uhr.

Den YouTube-Stream haben wir nachfolgend für euch eingebettet

Wir rechnen fest mit der iPhone-16-Reihe und der Apple Watch X

Ab jetzt folgt der Artikel in Feudal-Sprache:

Wohl an, edle Gefährten und Gefährtinnen, der Moment, auf den Ihr lange harrtet, ist nun endlich gekommen: Das hochwohlgeborene Haus Apple wird die prächtige iPhone-16-Reihe samt weiteren kostbaren Schätzen der Neuzeit enthüllen. Die wohl in mühevoller und kunstvoller Manier inszenierte Darbietung könnet Ihr nun gar aus Euren eigenen Gemächern im Livestream verfolgen. Wir werden Euch künden, wann die große Enthüllung ihren Anfang nimmt. Den magischen Strom der Übertragung über YouTube haben wir bereits hier für Euch verankert:

(© 2024 CURVED )

Apple-Keynote 2024: Datum, Uhrzeit und Livestream-Optionen

Der edle Startschuss wird am neunten Tage des September im Jahre unseres Herrn 2024, um die siebente Stunde nach dem Glockenschlag in der Deutschen Lande, gegeben (Anm. der Red.: 9. September, 19 Uhr). Ihr möget das große Ereignis in all seiner Pracht und Herrlichkeit direkt über die ehrwürdige Webseite des Hauses Apple mitverfolgen. Doch auch die vortreffliche Apple-TV-App und das weltweit geachtete YouTube werden das Spektakel live in Eure Häuser übertragen.

Apple-Keynote im Livestream: Alle Möglichkeiten

Was wird das edle Haus Apple enthüllen?

Im Livestream des hochverehrten Hauses Apple erwarten wir eine Vielzahl neuer und glanzvoller Produkte. Doch hegen wir auch die Gewissheit, dass in den goldenen Herbsttagen des Oktobers, wie in den Jahren zuvor, ein weiteres feierliches Ereignis folgen mag, möglicherweise zur Enthüllung neuer iPads. Demnach könnte es sein, dass einige der kostbaren Geheimnisse erst zu einem späteren Zeitpunkt gelüftet werden. Doch mit den neuen iPhones dürfet Ihr auf der Apple-Keynote gewiss rechnen.

iPhone 16 & iPhone 16 Pro

Mit den neuen iPhones wird wohl auch Siri mächtiger (Bild: So stellt sich unsere KI Siri vor) (© 2024 KI generiert )

Wie es die noble Tradition gebietet, wird das Haus Apple wohl gleich vier neue Wunderwerke der Telefonkunst enthüllen, die sich in Größe und Ausstattung unterscheiden. Dies wären:

iPhone 16 – der edle Alleskönner

iPhone 16 Plus – der großmütige Begleiter

iPhone 16 Pro – das Meisterwerk der Technik

iPhone 16 Pro Max – der Titan unter den Smartphones

In diesem Jahre, so munkelt es im Lande, sollen sich das iPhone 16 Pro und dessen Pro-Max-Bruder noch enger aneinanderschmiegen. Dies bedeutet: Vornehmlich für das kleinere Pro-Modell wird ein kostbares Zoom-Upgrade erwartet. So dürften sich die Modelle mehr in ihrer Größe und der Ausdauer ihrer kraftvollen Akkumulatoren unterscheiden – in beiden Disziplinen wird das Pro Max wohl den Thron besteigen.

Auch für die gesamte iPhone-16-Reihe werden weitere glorreiche Neuerungen erwartet. Der neuartige „Capture-Button“ sei hier genannt, der der Kamera neue und wunderbare Fähigkeiten verleihen soll. Mehr über die königliche Ausstattung findet Ihr hier.

Apple Watch X

Apple Watch X: Konzept eines Designers (© 2024 AppleTrack/ConceptCreator )

Gewiss erinnert Ihr Euch, tapfere Recken und holde Damen: Mit dem iPhone X hat das hochwohlgeborene Haus Apple einst ein völlig neues und revolutionäres Design in die Welt gesetzt. Nun, so hört man aus vielen Ecken des Königreichs, soll auch die Apple Watch in diesem Jahre reif sein für eine glanzvolle Jubiläums-Edition, die Apple Watch X. Die Gerüchteküche brodelt gar heftig. Manche Prophezeiungen sprechen von geringen äußerlichen Veränderungen, während andere Leaks auf eine weitreichende Umgestaltung dieser klugen Uhr hinweisen.

Wir sind voller gespannter Erwartung, was das Schicksal uns bringen wird. Und auch Ihr, wie wir wohl erkennen, seid voller Neugierde: Kaum ein Bericht über das Haus Apple hat in den letzten Monden so viel Aufmerksamkeit erregt wie unsere Botschaften über die Apple Watch X.

AirPods 4?

So stellt sich unsere KI neue AirPods vor (© 2024 KI Kreation )

Dunkle Stimmen raunen es bereits: Auch neue Ohrmuscheln könnten uns erwarten. Die ehrwürdigen AirPods 4 sollen sich, so die Kunde, von ihren Ahnen unterscheiden. Denn: Zum ersten Male sollen zwei verschiedene Editionen das Licht der Welt erblicken. Eine günstige und eine erlesene Premium-Edition. Doch hegen wir noch Zweifel daran, dass das Haus Apple diese neuen Wunderwerke bereits auf der September-Keynote enthüllen wird. Möglicherweise bewahrt sich der edle Hersteller diese Enthüllung für ein Oktober-Spektakel auf.

iOS 18

Die Kunde ist fast gewiss: Auf der Keynote wird das Haus Apple auch das Datum für den Ausrolltermin von iOS 18 verkünden. Das neue Update wird, so heißt es, unter anderem eine völlig neu gestaltete Fotos-App mit sich bringen und es Euch ermöglichen, Euren Heimbildschirm noch herrlicher zu gestalten. Zudem öffnet diese Aktualisierung theoretisch die Pforten für Apple Intelligence – doch bleibt es weiterhin ein Rätsel, ob und wann diese Wunderwerke ihren Weg in die Hallen der Europäischen Union finden werden.