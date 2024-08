Ein Branchenkenner ist sich sicher: Apple wird die Watch X schon sehr bald vorstellen. In seinem Newsletter verrät er uns sogar das konkrete Datum. Wir warten gespannt, denn als Jubiläumsmodell hat die Apple Watch X hohe Erwartungen zu erfüllen.

Mark Gurman hat sich in der Tech-Branche einen Ruf als Apple-Kenner erarbeitet. In seinen Newslettern veröffentlicht er Leaks und nimmt Einschätzungen vor, die am Ende in der Regel zutreffen. In einem neuen Bericht beschreibt er uns, dass sich der Release des iPhone 16 nicht verzögert, obwohl das Hauptfeature "Apple Intelligence" nicht zum Marktstart zur Verfügung stehen wird. Ganz nebenbei verrät er uns auch das Release-Datum der Apple Watch X.

Nur noch einen Monat warten

Um das klarzumachen: Gurman nennt das Veröffentlichungsdatum der Apple Watch X nur indirekt. Tatsächlich verrät er uns, wann Apple das iPhone 16 voraussichtlich vorstellen wird – und zwar am Dienstag, den 10. September 2024.

Allerdings dürfen wir davon ausgehen, dass das iPhone 16 und die Apple Watch X auf der gleichen Keynote vorgestellt werden. Markiert euch also die zweite Septemberwoche im Kalender. Eine offizielle Ankündigung von Apple wird erst kurz vor dem Termin erfolgen. Der Hersteller ist dafür bekannt, seine Events kurzfristig anzukündigen.

Das dürft ihr von der Apple Watch X erwarten

Wie einst das iPhone X wird auch von der Apple Watch X erwartet, dass sie als Jubiläumsmodell Apples neue Smartwatch-Generation einführt. Sie soll unter anderem mit einem frischen Design aufwarten, das sich durch ein runderes Gehäuse, ein größeres Display und ein neues Halterungssystem für das Armband von der aktuellen Generation abheben dürfte. Weiterhin deuten Leaks darauf hin, dass der Akku größer ausfällt, was wiederum zu spürbar längeren Laufzeiten beitragen könnte.