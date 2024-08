Wissen wir endlich Bescheid? Offenbar sind nun alle Details über die Kamera des iPhone 16 Pro im Internet aufgetaucht. Unter den Infos befinden sich zahlreich technische Angaben. Aber auch eine genauere Beschreibung davon, was der neue Capture-Button alles kann. Spoiler: Hier erwartet uns mehr als nur eine Taste.

AppleInsider will exklusiv die Kamera-Details zur iPhone-16-Serie in Erfahrung gebracht haben. Die Infos stammen demnach von Quellen, die schon seit Jahren mit dem Magazin zusammenarbeiten. Da wir wissen, dass ihr die Pro-Modelle besonders spannend findet, beginnen wir hier mit den technischen Details – bevor wir uns dem Capture Button widmen.

iPhone 16 Pro und 16 Pro Max: Die mutmaßlichen Kamera-Spezifikationen

Weitwinkel (Hauptlinse): 48 MP mit Blende f/1.78 und Pixelgröße 1,22 µm

48 MP mit Blende f/1.78 und Pixelgröße 1,22 µm Ultraweitwinkel: 48 MP mit Pixelgröße 0,7 µm (volle Auflösung) bzw. 1,4 µm (Pixel Binning)

48 MP mit Pixelgröße 0,7 µm (volle Auflösung) bzw. 1,4 µm (Pixel Binning) Telezoom (Fünffach-Zoom): 12 MP mit Blende f/2.8, keine Angabe zur Pixelgröße

Demnach wird Apple sowohl iPhone 16 Pro als auch iPhone 16 Pro Max mit einem fünffachen Zoom ausstatten. Wir erinnern uns: Bei der 15. Generation ist diese Linse dem Pro Max vorbehalten, während das iPhone 15 Pro lediglich einen dreifachen optischen Zoom mitbringt. Sollte die Quelle mit den Angaben richtig liegen, wäre damit aber auch der superstarke Zoom mit 300 mm Brennweite vom Tisch. Diese spezielle Linse tauchte immer mal wieder in der Gerüchteküche auf.

Der Capture-Button, der kein Button ist

Appleinsider hat auch einige Details zum Capture-Button in Erfahrung gebracht. Dieser gilt als große Neuerung und soll bei jedem Modell der iPhone-16-Serie verbaut sein. Angebracht sei er unterhalb der Standby-Taste. Allerdings ist es keine "echte" Taste. Ähnlich wie etwa der Homebutton des iPhone SE soll es sich viel mehr um einen kapazitiven Button handeln, der einen echten Tastendruck lediglich via Vibration simuliert (das klappt beim besagten iPhone SE oder aktuellen MacBook-Touchpads übrigens sehr gut).

Das hat aber auch Vorteile. So soll eure Druckstärke etwa entscheiden, welche Aktion ausgelöst wird. Drückt ihr die Capture-Taste nur leicht, soll das iPhone 16 oder iPhone 16 Pro die Schärfe auf das Motiv feststellen. Damit wäre das Problem behoben, dass die Automatik im letzten Moment ein anderes Objekt vor der Linse scharf stellt und ihr ein verwaschenes Bild knipst. Drückt ihr dann stärker auf den Button, löst das Smartphone aus – ganz wie bei einer modernen Spiegelreflexkamera.

Und: Voraussichtlich könnt ihr die iPhone-Kamera schnell aufrufen, indem ihr die Taste drückt. Das geht vermutlich etwas zuverlässiger als über das Icon auf dem Standby-Bildschirm. Hier sind meist mehrere Anläufe nötig – oder liegt das an uns?

Wo bei älteren iPhones unter dem Standby-Button nur eine leere Fläche ist, bieten iPhone 16 und 16 Pro einen Capture-Button (Bild: iPhone 14 und 14 Pro) (© 2022 CURVED )

Zoomen via Button-Wischgeste

Zusätzlich sei es möglich Aktionen auszulösen, indem ihr mit dem Finger über den Button streicht. Appleinsider (und wir) gehen davon aus, dass Apple diese Geste für das ein- und auszoomen verwenden könnte. Je nach Foto-Feature könntet ihr über das Wischen womöglich auch den Unschärfe-Grad bei Porträts oder weitere Dinge aussteuern. Drittanbieter von Kamera-Apps können die Funktionen wohl auch selbst definieren, die der Capture-Button bietet.

Ein weiterer Vorteil einer kapazitiven Taste: Hier ist die Wahrscheinlichkeit geringer als bei einem echten Button, dass ihr euer iPhone 16 versehentlich aus der Hosentasche heraus bedient. Denn der Capture-Button dürfte eher auf euren Finger reagieren – und weniger auf jeglichen Druck, etwa durch andere Gegenstände in der Hosentasche (die euer schönes Handy übrigens zerkratzen können!).

Tipp: Wer auf der Suche nach einem Apple-Schnäppchen ist, schaut in unsere Sammlung der besten iPhone-Angebote aus dem Netz.

Und was bringt die Kamera des iPhone 16 mit?

Nein, wir haben es nicht vergessen. Wir sind euch noch Angaben zu den Standardmodellen schuldig. Superspannend sind diese aber nicht – hier dürfte Apple in erster Linie softwareseitig für mehr Qualität sorgen. Grundsätzlich hat sich hier auch nichts an der Ausgangslage verändert: Ein Weitwinkel, ein Ultraweitwinkel. Apple bleibt der Dualkamera wohl treu. In der Übersicht:

Weitwinkel (Hauptkamera): 48 MP mit Blende f/1.6

48 MP mit Blende f/1.6 Ultraweitwinkel: 12 MP mit Blende f/2.4

Zu den Pixelgrößen gibt es keine Angabe. Wir sehen allerdings: An der Hauptkamera hat sich im Vergleich zur 15. Generation wenig verändert. Das Ultraweitwinkel ist aber etwas lichtstärker (was für bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen dürfte).

Immerhin wird sich rein optisch noch etwas verändern. Die beiden Linsen sollen nun vertikal untereinander angeordnet sein, die Aussparung schrumpft angeblich auf eine "Pille" zusammen.

Wann kommt das iPhone 16?

Lange dauert es sicher nicht mehr, bis Apple iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max enthüllt. Aktuell gilt der 10. September als möglicher Termin für die Keynote. Sofern sich Apple nicht doch noch spontan umorientiert. Denn an dem Datum könnten Donald Trump und Kamla Harris die iPhone-Präsentation überschatten.

So oder so: Bald kennen wir auch die offiziellen Details zur Kamera des iPhone 16 Pro.