Apple hat offenbar mal wieder Lust auf einen frischen Anstrich. Für die Basisversion des kommenden iPhone 17 testet der Konzern aktuell gleich zwei neue Farbtöne, wie ein bekannter Leaker berichtet. Welche Farben das sind und wie sie aussehen könnten, erfahrt ihr hier.

Der bekannte Leaker Majin Bu hat auf X verraten, dass Apple derzeit mit zwei neuen Farben für das iPhone 17 experimentiert: Lila und Grün. Er knüpft damit an seine Analyse zum iPhone 17 von vor wenigen Wochen an, in der er Lila als neue Farbvariante ins Spiel gebracht hatte. Bei beiden Varianten soll es sich um einen Pastellton handeln.

Hier sind die zwei Varianten, die Majin Bu uns präsentiert hat:

iPhone 17: Purple and Green Colors in Testing as Potential New Shade for 2025



Full Article:https://t.co/jZJJoUHBsf pic.twitter.com/1in8R6dDa5 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 20, 2025

Neue Farben für das iPhone 17: Apple wägt ab

Laut Majin Bu sind beide Farben noch in der Testphase. Es sei deshalb wahrscheinlich, dass nur eine davon auch tatsächlich in den Verkauf gehe. Aktuell geht Bu davon aus, dass das auffällige Lila im Rennen die Nase vorn hat. Der Ton gilt als modern und selbstbewusst – perfekt also für alle, die ihr iPhone gern ein bisschen individueller mögen. Unabhängig von der Farbe soll wieder ein Aluminiumrahmen zum Einsatz kommen, der farblich auf das Gehäuse abgestimmt ist.

Inspiration aus der Vergangenheit

Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple einen Lila- oder Grünton für seine iPhones wählt. Ein ähnliches Lila gab es etwa beim iPhone 12 und iPhone 14. Das Grün erinnert etwas an das iPhone 15 – allerdings mit einem deutlich höheren Gelbanteil. Ob die Farben letztlich genau so aussehen werden, wie sie uns Majin Bu präsentiert hat, bleibt abzuwarten. In der Regel zeigen sich zum Release leichte Unterschiede zu frühen Leaks.

Es ist außerdem noch offen, welche Farben Apple in der Auswahl ersetzt. Denkbare Kandidaten der iPhone-16-Modelle sind hier Ultramarin (Blau) und Blaugrün. Beide liegen ziemlich nah an den genannten Farben. Apple möchte schließlich erneut eine herausstechende "Hero-Farbe" präsentieren, die dann für das Marketing eingesetzt werden kann.

Welche Farbe es letztlich ins Sortiment schafft, bleibt bis zur offiziellen Vorstellung ein gut gehütetes Geheimnis. Hält sich Apple an den üblichen Rhythmus, erwartet uns die iPhone-17-Generation im September 2025.

