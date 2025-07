Apple plant wohl Großes für die Dynamic Island. Ein bekannter Leaker äußert sich zu den kommenden Änderungen an dem praktischen iOS-Feature, von denen auch das iPhone 17 profitieren könnte.

Majin Bu ist unter anderem für Leaks zu Apple-Produkten bekannt. Ein in der Gerüchteküche immer wieder diskutiertes Thema ist Apples Dynamic Island. Apple will den pillenförmigen Ausschnitt nicht nur hardwareseitige deutlich verändern, sondern auch am Softwareerlebnis schrauben. Das bestätigt Majin Bu nun in einem Interview mit der Seite applex4.

Dynamic Island: Apple will das Feature deutlich verbessern

Majin Bu zufolge plant Apple "bedeutende" Änderungen an der Dynamic Island in den nächsten Jahren, die den Ausschnitt stärker einbinden sollen. Der durch Software erzeugte schwarze Balken passt sich bereits dynamisch an Inhalte an und liefert so Steuerelemente und Informationen.

Allerdings kam das Feature bis jetzt nicht so richtig über den Status eines Gimmicks hinaus. Zukünftig soll die Dynamic Island deutlich funktionaler werden und ein Kernelement des iPhone-Softwareerlebnisses bilden. Die tiefergehende Integration könnte ein wichtiger nächster Schritt bezüglich der Interaktionen mit dem iPhone sein, so der Leaker.

Wann wir die Änderungen zu Gesicht bekommen, verriet Majin Bu im Interview nicht. Erste Neuerungen könnten wir eventuell zum Launch des iPhone 17 (inkl. iOS 26) oder spätestens iPhone 18 sehen. Vielleicht erfahren wir bald mehr, da der Leaker noch weitere Infos in der Hinterhand zu haben scheint.

iPhone 18 statt 17: Neue Dynamic-Island-Hardware

Zu einem gewissen Teil dürften die Änderungen auch an die hardwareseitigen Anpassungen von Apple gekoppelt sein. Frühe Gerüchte gingen von einer verkleinerten Dynamic Island im iPhone 17 aus. Aktuell wird etwa eine unter dem Display versteckte Face-ID-Kamera eher beim iPhone 18 erwartet.

Dadurch könnte sich die Aussparung beim iPhone 18 Pro auf einen kreisrunden Ausschnitt (Punch Hole) verkleinern. Das könnte den Weg für neue, flächendeckende Dynamic-Island-Funktionen frei machen.

