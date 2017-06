Apple könnte auf WWDC 2017 vier neue iPad-Modelle präsentieren

Am Montag, den 5. Juni 2017 eröffnet Apple mit einer Keynote die Worldwide Developers Conference 2017 (WWDC), auf der die neuen Versionen von iOS und macOS ein Thema sein dürften. Es verdichten sich zudem die Hinweise, dass in diesem Jahr nicht nur Neuheiten aus dem Software-Segment vorgestellt werden. Das Scheinwerferlicht in San Jose könnte sich auch auf gleich vier neue iPad-Modelle richten.

Die französische Seite Consomac entdeckte in der Registrierungsdatenbank der Eurasian Economic Commission vier neue Einträge, die auf neue Modelle des iPad hindeuten. Zur eurasischen Wirtschaftsunion gehören unter anderem Russland und Armenien. Hersteller müssen bestimmte Produkte vor dem Verkaufsstart in der EEC-Datenbank registrieren. Bereits im August 2016 gab es über diesen Weg Leaks zu neuen Geräte wie beispielsweise den AirPods.

iPad Pro 10.5 kurz vor Release?

Genaue Spezifikationen gehen aus den Einträgen mit den Modellnummern A1671, A1709, A1670 und A1701 nicht hervor – abgesehen von den Infos, dass es sich um Tablets mit iOS 10 handelt. Es ist aber wahrscheinlich, dass sich hinter einer der Nummern das iPad Pro 10.5 versteckt. Das Tablet könnte Gerüchten zufolge schon kurz nach der WWDC erhältlich sein, da Apple die Produktion bereits intensiviert haben soll.

Apple registrierte in Eurasien zudem eine drahtlose Tastatur (A1843) und fünf neue Macs (A1289, A1347, A1418, A1419 und A1481). Spekulationen zu einem neuen MacBook Pro gibt es bereits seit längerer Zeit – demnach reagiert das Unternehmen auf die Kritik von Nutzern und versorgt die Pro-Version mit mehr Leistung. Felix hat Euch eine umfangreiche Übersicht erstellt, womit Ihr auf der WWDC rechnen könnt.