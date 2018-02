Apple Music könnte Spotify noch im Sommer 2018 überholen – in den USA

Das Wachstum ist größer als bislang angenommen: Apple Music hat zumindest in den USA offenbar deutlich mehr zahlende Kunden, als es zuletzt in Vergleichen mit Konkurrenten hieß. Noch in diesem Jahr könnte Apples Musik-Streaming-Dienst an Spotify vorbeiziehen.

36 Millionen zahlende Abonnenten soll Apple Music mittlerweile auf der ganzen Welt vorweisen können, berichtet The Verge unter Berufung auf einen Artikel des Wall Street Journal. Der Service soll in diesem Bereich in den USA aktuell um bis zu fünf Prozent pro Monat wachsen. Zum Vergleich: Spotify wachse derzeit monatlich auf diesem wichtigen Markt nur um zwei Prozent. Das bedeutet, dass Apple seinen Konkurrenten noch in diesem Sommer überflügelt haben könnte.

Von der Konkurrenz abheben

Global gesehen bleibt der Service Spotify allerdings auf der Spitzenposition, von der ihn auch ein stark wachsendes Apple Music auf absehbare Zeit nicht verdrängen wird: 70 Millionen zahlende Kunden kann Spotify weltweit vorweisen, wie das Unternehmen erst kürzlich bekannt gegeben hat. Insgesamt sollen knapp 140 Millionen Nutzer einen Account bei dem Dienst besitzen.

Doch die Konkurrenz schläft nicht: Apple arbeitet an neuen Konzepten, um sich auf dem hart umkämpften Markt gegen Spotify behaupten zu können. So soll Apple Music zum Beispiel künftig stärker auf exklusive Inhalte setzen, so zum Beispiel Mixe von bekannten DJs. Und auch der Kauf des Musik-Erkennungs-Dienstes Shazaam könnte dem Streaming-Service langfristig neuen Zuwachs verschaffen.