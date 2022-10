Apple am Prime Day: Lohnen sich die Amazon-Deals?

Zum Prime Day hat Amazon zahlreiche Apple-Produkte ins Angebot aufgenommen. Darunter etwa das iPhone 13 Pro Max oder auch die Apple Watch SE, die mit Rabatten aufwarten. Ob sich die Deals lohnen, erfahrt ihr hier.

Seit der Ankündigung des nächsten Prime Days warten viele Amazon-Kunden gebannt auf die Rabattschlacht. Einige von euch hatten dabei vielleicht sogar gehofft, dass das neue iPhone 14 (hier mit Vertrag) mit bei den Deals landet. Doch wir müssen euch dahingehend enttäuschen. Dennoch gibt es Angebote, die Apple-Fans genauer betrachten sollten.

Inhaltsverzeichnis:

Apple-Highlight zum Prime Day: iPhone 12 mini

Das iPhone 12 mini kommt aus dem Jahr 2020 und ist immer noch einen Blick wert (© 2021 CURVED )

Unter den Smartphone-Angeboten am Prime Day findet ihr auch das iPhone 12 mini. Das kostet euch im Rahmen der Prime Days nur 679 Euro. Ein großer Pluspunkt des Angebots: Es handelt sich um die Version mit satten 256 GB Speicherplatz. Wie bei den anderen Produkten gilt: Nur eine Farbvariante ist für den Rabatt vorgesehen. Beim iPhone 12 mini ist es Schwarz.

Normalerweise würdet ihr für das iPhone 12 mini bei Amazon um die 705 Euro bezahlen. In den letzten Monaten ist der Preis des kleinen Smartphones recht stabil geblieben. Nur selten haben Händler weniger als den aktuellen Angebotspreis aufgerufen. Wer also schon lang ein Auge auf ein kleines Smartphone geworfen hat, sollte zugreifen.

Allerdings solltet ihr bedenken: Für einen schmalen Preis bekommt ihr ebenso den Nachfolger iPhone 13 mini mit Tarif oder als Einzelkauf. Ob sich die kompakten Apple-Handys lohnen, erfahrt ihr hier:

iPhone 13 Pro und 13 Pro Max

Das iPhone 13 Pro beziehungsweise 13 Pro Max gehört zu den besten Smartphones aus 2021. Beide Ausführungen konnten sogar CURVED Awards abstauben (© 2022 CURVED )

Die Premium-Smartphones des letzten Jahres haben es ebenso in die Rabattschlacht des Prime Days geschafft. Das iPhone 13 Pro gibt es aktuell im Angebot für 1259 Euro in der 512-GB-Version sowie mit 1 TB für 1469 Euro. Beim iPhone 13 Pro Max ist nur die 1-TB-Variante in Sierrablau rabbatiert. Hier zahlt ihr aktuell 1549 Euro.

Zugegeben: Selbst im Angebot sind die Apple-Smartphones nicht gerade ein Schnäppchen. Gerade beim iPhone 13 Pro (hier mit Vertrag) sind die Preise aber erstmals wieder auf einem Niveau, das wir zuletzt Mitte des Jahres gesehen haben. Das iPhone 13 Pro Max (hier mit Vertrag) hat in den letzten Wochen einen deutlicheren Preisanstieg erlebt. Der Angebotspreis wirkt hier noch ein wenig dem Trend entgegen. Wirklich groß ist die Ersparnis im Vergleich zum Standard-Preis nicht. Die Ersparnis bewegt sich nur in einem kleinen Rahmen.

Wollt ihr bei den beiden Top-Smartphones von Apple sparen und bevorzugt einen Einzelkauf, könnte sich der Deal zum Prime Day dennoch lohnen. Sucht ihr allerdings gerade auch einen neuen Handytarif, solltet ihr euch zweimal umschauen. Womöglich ist hier das ein oder andere Bundle günstiger als das Angebot von Amazon. Wie gut die neuesten Pro-Modelle von Apple sind, erfahrt ihr hier:

Apple Watch SE 2021

Die Apple Watch SE ist günstig, aber es fehlen Funktionen des teureren Modells, wie ein Always-On-Display (© 2020 Apple )

Bei den smarten Uhren beginnen wir mit der Apple Watch SE 2021. Diese ist im Prime-Day-Deal für 299 Euro aufgeführt. Hier handelt es sich um die größere Variante mit 44 mm Displaydiagonale und LTE-Funktion. Wenn ihr wollt, könnt ihr also auch einen Mobilfunktarif zur Apple Watch SE nutzen, ohne euer Handy bei euch zu haben.

Das Angebot ist dabei recht gut. Immerhin würde die Apple Watch im Normalfall rund 60 Euro mehr kosten. Allerdings müsst ihr hier zur Farbvariante Space Grau / Mitternacht greifen. Andere Kombinationen sind nicht rabattiert.

Aber behaltet im Hinterkopf: Um eine Apple Watch richtig nutzen zu können, benötigt ihr ein halbwegs aktuelles iPhone-Modell.

Apple Watch Series 7

Die Apple Watch Series 7 bietet Vorzüge wie ein Always-On-Display (© 2021 Apple )

Auch die Apple Watch Series 7 ist während der Prime Days bei Amazon im Angebot. Der Händler ruft hier einen Preis von 349 Euro für Kunden auf. Der Normalpreis liegt bei etwa 392 Euro. Das ist auf den ersten Blick ein guter Rabatt, doch gibt es mehrere Haken. So gilt der Rabatt nur für die 41-mm-Version der Uhr in Grün. Und: Offenbar gilt das Angebot auch für Ausführungen, die nicht Teil der Prime-Day-Aktion sind. Die Series 7 in PRODUCT Red kostet beispielsweise ebenso 350 Euro. Hier ist fraglich, ob es sich wirklich um einen Deal handelt, der nur für kurze Zeit verfügbar ist.

Alle Handys aus dem Artikel im Überblick 9.3 /10 CURVED-Score Apple iPhone 13 Pro Max Top Top 120-Hz-Display

Design und Verarbeitung top

Sehr gute Triple-Kamera

Top Performance

Hervorragende Akkulaufzeit Flop Teuer

Lädt vergleichsweise langsam auf 9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 13 Pro Top hochwertige Verarbeitung

helles OLED-Display

sehr gute Akkulaufzeit

starker Sound

superschneller Prozessor Flop Nachtfotos hinter Erwartungen

kein Fingerabdrucksensor

Design mit Altlasten 8.8 /10 CURVED-Score Apple iPhone 13 mini Top Superschneller A15-Chip

Superkompaktes Top-Modell

Gute Kamera...

Cooler Kino-Videomodus

2 Tage Laufzeit möglich Flop Kein 120 Hz

Nur Dualkamera

Kamera mit eher wenig Verbesserungen 9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 12 mini Top Schickes und handliches Design

Gute Dualkamera

Gute Akkuleistung

Tolles OLED-Display

Top-Performance Flop Kein 120-Hz-Display

Kein optischer Zoom

Langsames Aufladen

