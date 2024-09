All-in on Apple Intelligence: Apple plant neue KI-Brille

Apple-Fans dürfen sich auf eine neue Generation der Vision Pro freuen. Laut dem renommierten Analysten Ming-Chi Kuo wird das nächste Modell in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Produktion gehen. Was euch dabei erwartet? Ein deutlich stärkerer Chip, der den Nutzern eine noch bessere Performance bieten und Apple Intelligence ermöglichen soll.

M5-Chip für mehr Power

Obwohl das Design und die allgemeinen Spezifikationen weitgehend unverändert bleiben sollen, bekommt das neue Vision Pro Headset offenbar einen großen Leistungsboost: den M5-Chip. Das ist ein beachtliches Upgrade gegenüber dem M2-Chip, der die erste Generation antreibt. Wie stark sich die zusätzlichen Rechenkräfte auf die Performance auswirken, bleibt spannend. Besonders interessant wird die Frage, was das für Auswirkungen auf Apple Intelligence hat.

Apple Intelligence: Ein Schritt weiter?

Die erste Version der Vision Pro ist mit dem M2-Chip ausgestattet, der in MacBooks eigentlich bereits ausreicht für Apple Intelligence. Von daher könnte Apple die aktuelle AR-Brille möglicherweise mit den KI-Funktionen nachrüsten. Ob das passieren wird, ist derzeit jedoch unklar.

Die Apple Vision Pro mit M5-Chip jedenfalls soll laut Kuo die bislang "beste Apple-Intelligence-Nutzererfahrung" bieten. Wir sind gespannt, was das in der Praxis bedeuten wird.

Preis bleibt gleich

Trotz des technischen Upgrades scheint sich am Preis der Vision Pro mit M5-Chip wenig zu ändern. Apple plant offenbar weiterhin mit einem Startpreis von rund 3499 US-Dollar – also vergleichbar mit dem ersten Modell, das in Deutschland 3999 Euro kostet.

Spannend ist aber, dass Apple zusätzlich an einer günstigeren Version der Vision Pro arbeitet. Dieses Einstiegsmodell könnte für viele Nutzer eine willkommene Alternative zum teuren High-End-Headset darstellen.