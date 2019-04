Apple Watch Series 4: So bunt könnt ihr die Smartwatch gestalten

Die Apple Watch ist nicht nur ein kleines Stück Technik – sie ist auch ein Accessoire. Diesen Umstand ruft Apple nun mit einem neuen Werbespot ins Gedächtnis, den das Unternehmen auf YouTube veröffentlicht hat. Im Fokus stehen dabei die zahlreichen Armbänder für die Uhr.

"More powerful, more colorful" – mit diesem Slogan, der frei mit "stärker und bunter" übersetzt werden kann, überschreibt Apple seinen aktuellen Werbespot zur Apple Watch Series 4. Um die technischen Features des Wearables geht es in dem nur 13 Sekunden langen Clip nicht. Stattdessen sehr ihr in kurzer Zeit, dass ihr die Smartwatch mithilfe sehr vieler Armbänder eurem Geschmack entsprechend gestalten könnt.

Neue Farben zum Frühling

Apple selbst schreibt dazu: "Die Apple Watch Series 4 hat ein komplett neues Design. Und nun kannst du ihr einen frischen Look geben – mit neuen Bändern in einer Vielzahl an Stilen und Farben." Erst kürzlich hat Apple die Frühlings-Kollektion an Armbändern und Hüllen für das iPhone vorgestellt, wie 9to5Mac berichtet. Zu den neuen Farben gehören beispielsweise Papaya, Cerulean, Spearmint und Lilac.

Seitdem Apple die Apple Watch Series 4 eingeführt hat, steht weniger das Design im Vordergrund: Das EKG-Feature sorgte regelmäßig für Schlagzeilen. In Deutschland steht die praktische Gesundheitsfunktion seit Ende März 2019 zur Verfügung. Offenbar hat das Feature bereits einem Menschen das Leben gerettet.