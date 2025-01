Apple hat jüngst die Liste der "Vintage"-Produkte erweitert. Ab sofort gehört auch die Apple Watch Series 4 dazu. Für Besitzer der Uhr hat das einige Auswirkungen. Der wohl größte Nachteil hatte sich aber schon im Herbst 2024 gezeigt.

Weltweit hat Apple alle Varianten der Apple Watch Series 4 als "Vintage" deklariert. Damit erhalten Nutzer künftig nur noch eingeschränkten Support für die Smartwatch. Somit sei eine Reparatur etwa nur dann möglich, wenn Ersatzteile vorhanden sind. Wer einen Defekt hat, muss hier also auf sein Glück hoffen.

Großes Update für Series 4 blieb bereits aus

Apple setzt Produkte auf die "Vintage"-Liste, die mehr als fünf Jahre lang nicht mehr vertrieben werden. Ab dem siebten Jahr gelten diese sogar als "Obsolet" – in dem Fall gibt's dann gar keinen Support mehr. Für die Apple Watch Series 4 ist das vollständige Support-Ende also nur noch zwei Jahre entfernt.

Dass die Uhr am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist, haben Nutzer womöglich schon vor einigen Monaten bemerkt: Das letzte große Update für die Series 4 war watchOS 10. Die Aktualisierung auf watchOS 11 blieb für das Modell leider aus. In Sachen Sicherheit und Features fehlen der Smartwatch bereits einige Neurungen.

Wer jetzt noch die Series 4 nutzt, sollte also über ein Upgrade nachdenken. So könnt ihr auch sicherstellen, dass ihr etwa weiterhin problemlos mit der Uhr an der Kasse kontaktlos bezahlen könnt. Zudem kann es zu Kompatibilitätsproblemen mit Apps und Features kommen, wenn Handy und Uhr nicht mehr auf dem neuesten Stand sind.

Tipp: Mit der Apple Watch Series 6 wurde das Always-On-Display eingeführt. Die unserer Meinung nach größte Veränderung der letzten Jahre. Wer sich nach einer neuen Apple-Smartwatch umschaut, sollte also mindestens auf die Series 6 setzen. Das aktuellste Modell ist die Series 10. Bei uns erfahrt ihr übrigens, ob sich für euch die Apple Watch mit oder ohne Mobilfunk lohnt.