Apples neues Produkt: Das könnte das "nächste große Ding" werden

Apples nächster großer Erfolg könnte in einem Bereich liegen, den der Hersteller bis jetzt kaum angefasst hat. Ein bekannter Apple-Experte gibt nun einen Ausblick, welche Pläne das Unternehmen wohl aktuell hegt.

Die nächste Ära für Computer und Datenverarbeitung ist laut Tim Cook "Spatial Computing" und Apple Vision Pro. Bis jetzt hat die teure Mixed-Reality-Brille allerdings einige Anlaufschwierigkeiten und ist eher ein Nischenprodukt. Der Apple-Experte Mark Gurman (Bloomberg) verrät in seinem Newsletter "Power On", was Apple Neues plant. Interessant ist: Der iPhone-Hersteller will eine erneute Attacke im Bereich des Smart Home starten und damit ein neues Apple-Erlebnis liefern, das vielversprechend klingt.

Neue Strategie für Apples Smart-Home-Erlebnis

Gurman erwartet, dass Apple über die nächsten zwei Jahre eine neue und aggressive Strategie für den Smart-Home-Bereich mit oberster Priorität umsetzen wird. Ziel sei es, Bildschirme und Software von Apple im ganzen Wohnraum zu verteilen und ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten.

Apple könnte also die eigenen Dienste von der Hosentasche (iPhone), dem Handgelenk (Apple Watch) und dem Schreibtisch (Mac) auf weitere Bereiche ausweiten. Damit würde Apple theoretisch eine deutlich größere Menge an potenziellen Nutzern erreichen als aktuell mit der Vision Pro. Gepaart mit dem zunehmenden Fokus auf Dienste, könnte sich Smart Home zu einer beachtlichen Einnahmequelle entwickeln (ähnlich wie mittlerweile die AirPods)

Um dieses Ziel zu erreichen, soll Gurman zufolge in einem neu fokussierten Team eine Art "homeOS" als Betriebssystem entwickelt werden. Neue Smart-Home-Produkte in Form eines Smart Displays oder sogar eines Apple-Haushaltsroboters plant das Unternehmen angeblich ebenfalls. Außerdem soll Apple Intelligence eine große Rolle im neuen Heim-Ökosystem einnehmen. Auch die verbesserten Steuerungsfähigkeiten von Siri dürften hierfür essenziell sein. Die neuen Produkte würden den Apple HomePod und Apple TV ergänzen.

Smart Home von Apple für die Massen?

Ein Grund, wieso das neue Vorhaben erfolgreich sein könnte, ist unter anderem Matter. Der Smart-Home-Standard wurde von Apple mitentwickelt und wird von fast allen modernen Geräten unterstützt. Damit löst Apple vor allem das Problem der Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Hersteller. Nutzer können über den Standard deutlich mehr Produkte in das smarte Heimnetz einbinden und steuern als zuvor.

Ein weiterer Grund sei der abgeflachte Erfolg von Konkurrenten wie Amazon mit den Echo-Produkten. Apple könnte nach zuletzt sehr mäßigem Erfolg in dem Bereich nun neu einsteigen und diese Chance nutzen. Für die meisten Nutzer dürfte die Einstiegshürde deutlich niedriger liegen als bei der Apple Vision Pro. Denn auch die kommende, günstigere Variante des Headsets soll rund 2000 Dollar kosten.