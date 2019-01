Arbeitet Amazon an eigenem Streaming-Service für Spiele?

Plant Amazon einen eigenen Streaming-Dienst für Spiele? Angeblich steht das Unternehmen bereits mit verschiedenen Publishern in Kontakt, um eine künftige Zusammenarbeit für eine Spiele-Plattform anzubahnen. Mit dem Vorhaben würde der Versandhausriese einem Trend folgen, der sich derzeit entwickelt.

Frühestens im nächsten Jahr könnte seitens Amazon mit einem Streaming-Service für Games zu rechnen sein, berichtet Deadline. Gespräche mit Publishern laufen angeblich bereits. Entsprechende Pläne dürfte das Unternehmen schon länger in der Schublade haben. Das Streamen von Games erscheint nach den bereits verfügbaren Diensten für Musik (Prime Music) und Videos (Prime Video) wie der nächste logische Schritt. Zudem gehört das in der Gaming-Szene fest verankerte Live-Streaming-Videoportal Twitch seit 2014 zu Amazon.

Spiele-Streaming ist die Zukunft

Spiele-Streaming wird in den kommenden Jahren wohl weiter an Bedeutung gewinnen. Sony betreibt bereits einen entsprechenden Dienst. Der Spiele-Katalog von PlayStation Now wächst beständig, Ende 2018 sind zuletzt 50 neue PS4-Games hinzugekommen. Microsoft will mit xCloud in Zukunft ermöglichen, dass ihr zum Beispiel selbst auf Samsung-Smartphones wie auf einer Xbox-One-Konsole zocken könnt.

Auch Google verfolgt ähnliche Absichten wie Amazon: Mit Project Stream können Beta-Tester "Assassin's Creed: Odyssey" im Chrome-Browser spielen, selbst wenn sie keinen leistungsstarken Gaming-PC nutzen. Hier liegt auch der große Vorteil des Streamens von Spielen. Selbst technisch anspruchsvolle Titel könnten künftig ohne teure Hardware flüssig laufen – vorausgesetzt, die Internet-Leitung ist stabil und schnell genug.

Das Ende der Konsolen ist durch Spiele-Streaming aber wohl noch lange nicht gekommen. Schließlich arbeitet Sony bereits an der PlayStation 5, Microsoft soll sogar an mehreren neuen Konsolen tüfteln. Lediglich Nintendo gibt sich in dieser Hinsicht etwas bedeckter: Wann ein Switch-Nachfolger kommen könnte, steht noch in den Sternen. Allerdings ist die Hybrid-Konsole auch erst seit März 2017 im Handel erhältlich.