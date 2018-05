Asus ZenFone 5: Experten loben Kamera des Mittelklasse-Smartphones

Wir haben uns das Asus ZenFone 5 bereits Ende Februar 2018 genauer angeschaut. Nun haben es die Kamera-Experten von DxO ebenfalls unter die Lupe genommen. Das Mittelklasse-Smartphone hat im DxOMark-Test einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

An den aktuellen Kamera-König, das Huawei P20 Pro, reicht das Asus ZenFone 5 zwar nicht heran. Doch das war auch nicht zu erwarten, spielt das Mittelklasse-Smartphone preislich doch in einer ganz anderen Liga als das Premium-Gerät von Huawei. Mit einer Wertung von 90 Punkten hätte es das Asus ZenFone 5 dennoch fast in die Top Ten der DxOMark-Rangliste geschafft. Stattdessen landet es knapp hinter dem iPhone 8 und punktgleich mit dem ersten Google Pixel auf Platz elf.

Allein unter Flaggschiffen

Neben einer Gesamtwertung von 90 Punkten erhielt das Asus ZenFone 5 93 Punkte für die Qualität seiner Fotos und 86 Punkte in der Video-Wertung. Im Fazit loben die Tester vor allem die exzellente Bildqualität bei Tageslicht. Bei günstigen Lichtverhältnissen befinde sich diese auf einem Level mit der von deutlich teureren Modellen. Und tatsächlich: Wirft man einen Blick in die DxOMark-Rangliste, fällt auf, dass das Asus ZenFone 5 tatsächlich von lauter Flaggschiffen umgeben ist.

Lob erhielten außerdem der Dynamikumfang bei gutem Licht und der Autofokus, der seine Arbeit den Testern zufolge exzellent verrichte. Anlass zur Kritik gab den Experten, dass die Bildqualität bei ungünstigen Lichtverhältnissen schnell abnehme. Dann trete ein starkes Bildrauschen auf und der Detailgrad der Fotos nimmt demnach spürbar ab. Der Autofokus arbeitet dagegen wohl auch bei schwachem Licht zuverlässig. Größtes Problem bei der Video-Aufnahme sei ein generell geringer Detailgrad.