Weltweit beliebtesten Apps: Habt ihr diese Programme auf dem Handy?

Einige Anwendungen auf eurem Handy sind sicherlich nette Extras, andere wiederum beinahe lebensnotwendig. Letztere könnten zu den beliebtesten Apps im 1. Quartal 2019 gehören. Was die Nutzer weltweit am häufigsten installiert haben, verrät eine Liste.

Weltweit haben die Android- und iPhone-Nutzer am häufigsten WhatsApp installiert. Dies geht aus einem Bericht von Sensortower hervor. Die Marktforscher haben Installationen aus dem Google Play Store und dem App Store von Apple für das erste Quartal 2019 ausgewertet. Knapp 223 Neuinstallationen konnte der beliebte Chat-Dienst demnach verzeichnen. An zweiter Stelle steht mit dem Facebook Messenger ebenso eine App hoch im Kurs, die Menschen vernetzt.

Apps für Videos, Fotos und Social

Auf Platz drei ist TikTok gelandet – eine soziale Video-Plattform für kurze Clips. Mit Facebook findet sich auf Platz vier der beliebtesten Apps ein weiterer "alter Bekannter" von euch, gefolgt von Instagram an fünfter Stelle. Danach ist ShareIT gelistet. Über die App könnt ihr schnell Dateien mit Freunden teilen. Zumindest Videos könnt ihr mit der Anwendung auf dem siebten Platz ebenso flott teilen: YouTube. Der achte Rang bleibt mit "Like Video" dem Bewegtbild treu. Die Software lässt euch Clips bearbeiten und mit lustigen Effekten versehen.

Der neunte Platz geht an Video-Streaming-Riese Netflix, Abschluss der Top 10 ist Snapchat. Knapp dahinter befindet sich an elfter Stelle Spotify. An dieser Reihenfolge hat sich wohl seit geraumer Zeit kaum etwas geändert. Schon im vierten Quartal 2018 standen WhatsApp, Facebook Messenger, TikTok, Facebook und Instagram an der Spitze. Ob es einer anderen Anwendung noch 2019 gelingen wird, etwas daran zu ändern? Mögliche Kandidaten finden sich womöglich sogar auf den Plätzen 12 bis 20 der beliebtesten Apps: