Bis zum iPhone 19 Pro: Diese Kamera-Upgrades soll Apple planen

Ein bekannter Apple-Experte hat einen Ausblick gegeben, welche Kamera-Upgrades euch in Apples nächsten iPhone-Generationen erwarten könnten. Neben dem iPhone 16 Pro spricht der Analyst auch alle folgenden Modelle bis hin zum iPhone 19 Pro an.

In einem Blogpost auf der Seite Medium hat sich der bekannte Zulieferungs-Experte und Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort gemeldet. Er teilt Details speziell zu Apples Upgrade-Plänen für die Zoom-Linsen (Tetraprisma-Linsen) der Pro-Modelle des iPhone 16, iPhone 17, iPhone 18 und iPhone 19. Dabei stützt er sich auf eine Analyse des Prisma-Herstellers Crystal-Optech.

iPhone 16 Pro: 5x-Zoom als Haupt-Upgrade

Wenig überraschend bekräftigt Kuo erneut die Gerüchte, dass das iPhone 16 Pro die 5x-Tetraprisma-Kamera des iPhone 15 Pro Max übernehmen wird. Aktuell besitzt das iPhone 15 Pro nur ein 3x-Teleobjektiv. Dies hatten auch andere Leaker bereits angedeutet. Das iPhone 16 Pro Max soll hingegen kein weiteres Upgrade erhalten. Beide Pro-Modelle der iPhone-16-Reihe würden demnach die Zoom-Kamera aus der vorherigen Generation nutzen.

Eine frühere Einschätzung von Kuo zum iPhone 16 Pro Max stellt zudem einen verbesserten Sensor für die Hauptkamera in Aussicht. Dieser könnte die Low-Light-Performance verbessern. Auch die Ultraweitwinkelkamera soll Gerüchten zufolge einen besseren Sensor erhalten.

iPhone 17 Pro und 18 Pro: Neuer Sensor für die Telekamera

Mindestens das iPhone 17 Pro Max soll einen komplett neuen Sensor erhalten. In der iPhone-17-Generation könnte uns ein ordentliches Upgrade erwarten: Der aktuelle 12-MP-Sensor (Größe: 1/3.1") soll durch einen größeren 48-MP-Sensor (Größe: 1/2,6") ersetzt werden. Apple würde damit die Sensorgröße und Auflösung gleichzeitig anheben. Vermutlich werden Bilder also vor allem bei schwachem Licht detailreicher und schärfer.

Unklar ist laut Kuo, ob das iPhone 17 Pro das neue Teleobjektiv ebenfalls erhält. In jedem Fall erwartet der Experte den Sprung beim kleineren Modell spätestens mit dem iPhone 18 Pro.

Starker Bundle-Tipp: Bei o2 gibt es das iPhone 15 Pro Max inkl. AirPods Pro im Kombi-Angebot

iPhone 19 Pro: Größtes Upgrade für 2027 geplant

Kuo zufolge werden Apples Upgrades für die Zoom-Kameras des iPhone 19 Pro bzw. 19 Pro Max die beiden vergangenen Generationen in den Schatten stellen. Hier plane Apple einen größeren Sprung als beim iPhone 17 und iPhone 18.

Welche Verbesserungen genau kommen sollen, verrät der Analyst nicht. Er nennt lediglich einen "besseren optischen Zoom". Sehr wahrscheinlich wird Apple also den verlustfreien Zoom von 5x auf einen höheren Faktor anheben (z. B. 10-fach).

Eine interessante Anmerkung Kuos: Technisch kann man die nötige Technologie dann nicht mehr Tetraprisma nennen. Möglicherweise wechselt Apple dann auf das in der Industrie oft gebräuchliche "Periskop" oder erneut auf einen eigenen Marketingbegriff.

Was sagt uns die Einschätzung von Kuo: Zumindest hinsichtlich der Zoom-Kameras könnten euch einige spannende Neuerungen in den nächsten iPhone-Generationen erwarten. Bei so frühen Ausblicken solltet ihr jedoch vorsichtig sein. Bis zum Release der genannten Modelle kann sich viel ändern.