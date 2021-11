Bei CURVED steigt die Black-Friday-Party schon jetzt. In unserem aktuellen Angebot findet ihr das MacBook Air (M1) mit Vertrag zum absoluten Schnäppchen-Preis. Sichert euch den Tarif Free Unlimited Max – und erhaltet Apples neuestes Notebook für rund 100 Euro dazu. Unter gewissen Umständen könnt ihr sogar selbst diese 100 Euro einsparen. Nachfolgend gibt's alle Details.

Ihr habt ein Auge auf das MacBook Air (M1) geworfen? Dann lest aufmerksam weiter. Bei uns bekommt ihr Apples MacBook Air und zahlt dafür insgesamt nur 100 Euro. Glaubt ihr nicht? Kommt, wir rechnen es vor:

Apple MacBook Air (M1)

+ o2 Free Unlimited Max (2021) 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Bis zu 18 Std. Batterie­laufzeit. (Das sind 6 Std. mehr ohne Nachladen.)

Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s) mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Von wegen Black Friday: MacBook Air ab sofort für 100 Euro bei CURVED

Ein MacBook Air mit Vertrag für nur 100 Euro klingt unglaubwürdig günstig, doch das lässt sich leicht berechnen. Wenn ihr bei o2 und im CURVED-Shop den Free-Unlimited-Max-Tarif ohne Handy oder Prämie buchen wollt, kostet er euch über die 24 Monate Laufzeit rund 1440 Euro. Sprich: 59,99 Euro pro Monat. Hier bekommt ihr übrigens eine maximale Download-Geschwindigkeit von 500 MBit/s und unlimitiertes Datenvolumen.

Schlagt ihr jedoch bei unserem MacBook Air (M1) mit Vertrag zu, bekommt ihr den gleichen Free-Unlimited-Max-Tarif inklusive dem flotten Apple-Notebook für 62,99 Euro im Monat. Also insgesamt rund 1536 Euro. Für das MacBook zahlt ihr also nur rund 100 Euro extra. Und noch günstiger wird es, wenn ihr noch gar nicht im o2-Netz unterwegs seid: Mit dem 100-Euro-Wechselbonus, könnt ihr euch die sogar auch noch ersparen. Dafür ist jedoch eine erfolgreiche Rufnummermitnahme erforderlich. Hier erfahrt ihr außerdem, ob das o2-Netz gut ist.

Bevor wir zu den technischen Details übergehen, noch eine Sache zum Preis: Apple bietet das MacBook Air (M1) mit 256 GB Speicherkapazität aktuell für rund 1130 Euro an. Inklusive Handy-Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen bekommt ihr es bei uns ab 1436 Euro. Falls ihr es so herum rechnen wollt, zahlt ihr für einen 24 Monate geltenden, unlimitierten 5G-Tarif insgesamt nur rund 300 Euro.

Unser Angebot lohnt sich für euch besonders, wenn ihr euer aktuelles Smartphone noch ein oder zwei Jahre länger benutzen wollt und es nicht mit eurem Tarif erneuern möchtet. Besonders bei einem iPhone ist eine Nutzungsdauer von über zwei Jahren durchaus kein Problem. Apple versorgt die eigenen Handys über einen langen Zeitraum mit neuen Updates.

MacBook Air (M1): Das erwartet euch

Apples MacBook Air gehört zu den besten Notebooks, die der Markt aktuell hergibt. Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,29 kg und der schlanken Bauweise, könnt ihr es mit in die Uni oder ins Café nehmen, um bequem unterwegs weiterzuarbeiten.

Videobearbeitung stellt für das MacBook Air (M1) kein Problem dar (© 2020 Apple )

Dank des neuen, hauseigenen M1-Chips mit 8‑Core-CPU und 8 GB RAM laufen selbst aufwendige Videoverarbeitungen angenehm schnell. Natürlich macht aber auch das Zocken wegen der starken Leistung und des großen 13,3-Zoll-Displays umso mehr Spaß. Der ausdauernde Akku hält dabei laut Herstellerangabe rund 18 Stunden durch. Also lange genug für einen Arbeitstag.

Der interne Speicher misst in der Basisversion 256 GB, was in der Regel ausreicht. Solltet ihr dennoch mehr Platz benötigen, stehen euch Cloud-Speicherdienste zur Verfügung – oder ihr nutzt eine externe Festplatte. Weiterhin bekommt ihr ein Magic Keyboard mit Touch ID (Apples integriertem Fingerabdrucksensor), eine 720p-FaceTime-Kamera und hochwertige Stereolautsprecher mit Dolby Atmos. Besitzt ihr schon ein aktuelleres iPhone oder iPad, könnt ihr außerdem einfach und superschnell Daten zwischen den Geräten austauschen, auf dem Handy geöffnete Tabs zum großen Bildschirm bringen und viel mehr.

Falls ihr euch noch unsicher seid, ob dies das richtige Modell für euch ist, werft doch mal einen Blick in unseren Vergleich: Apple MacBook Pro M1 vs MacBook Air.