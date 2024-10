Besser als iPhone 16 Pro: Dieses Handy könnte Apple als erstes überflügeln

Apples Prozessoren gehören jährlich zu den stärksten Chipsätzen auf dem Markt und liegen meist vor den Alternativen der Android-Konkurrenten. Bald könnte ein neues Smartphone erscheinen, das den Chip im aktuellen iPhone 16 Pro vor allem in einem wichtigen Aspekt übertrumpfen könnte.

Der im iPhone 16 Pro verbaute Prozessor "A18 Pro" ist Apples aktuell leistungsstärkster und effizientester Chipsatz für die eigenen Smartphones. In mindestens einem neuen Android-Gerät soll allerdings ein konkurrenzfähiger Chip arbeiten, der Apples besten Chip in einem Punkt übertrifft: der Effizienz.

OnePlus 13 mit speziellem Snapdragon-Chip

Wie das Portal GizmoChina berichtet, könnte das OnePlus 13 als eines der ersten Geräte eine spezielle Variante des nächsten Flaggschiff-Chipsatzes von Qualcomm erhalten. Die besondere Abwandlung des vermutlich "Snapdragon 8 Gen 4" oder "Snapdragon 8 Elite" getauften Prozessors soll angeblich Apples Top-Chip in puncto Power-Effizienz übertreffen. Die Informationen stammen aus dem chinesischen Netzwerk "Weibo" und basierend angeblich auf internen Daten.

Was macht diese Information so interessant? Der Snapdragon-Chip könnte durch die gesteigerte Effizienz eine besonders gute Akkulaufzeit für Handys ermöglichen, die diese Variante nutzen. Die Strategie mit zwei Chip-Versionen kennen wir bereits von Samsungs Galaxy S24 Ultra, das einen Qualcomm-Prozessor mit speziellem "for Galaxy"-Branding und angepassten Taktraten nutzt.

Tipp: Bei o2 gibt es aktuell das iPhone 16 Pro inkl. Tarif im Paket

Neue Flaggschiff-Chips in wenigen Tagen erwartet

Apple hat seinen aktuellen Top-Chip zusammen mit dem iPhone 16 Pro (Max) schon vorgestellt und auch MediaTek hat vor wenigen Tagen den neuen Dimensity-6400-Prozessor enthüllt. Qualcomm lädt bereits am 21. Oktober zum Event ein und wird dann ebenfalls den eigenen Flaggschiff-Chipsatz präsentieren.

Spätestens dann dürften wir mehr zu den Leistungsdaten und eventuellen Varianten erfahren. Neben dem OnePlus 13 soll Gerüchten zufolge unter anderem das Xiaomi 15 den High-End-Prozessor erhalten. Beide Geräte könnten zumindest für den chinesischen Markt noch im Oktober enthüllt werden.