iPhone 11 mit Apple Watch und andere Deals: Die CURVED-Shop-Aktionen

Im CURVED-Shop tummeln sich allerhand interessante Angebote für jeden, der einen Mobilfunkvertrag oder ein Handy samt Vertrag sucht. Besonders spannend wird es aber mit unseren regelmäßigen Aktionen. Ist euer Wunsch-Handy nämlich Teil einer solchen Aktion, winken tolle Gratis-Prämien wie Smartwatches, Kopfhörer und Co..

Egal ob ein iPhone von Apple oder Top-Geräte von Samsung, Xiaomi und anderen Android-Herstellern: In unserer Übersicht aller CURVED-Shop-Aktionen mit Gratis-Beigaben sind immer so einige Schnäppchen zu entdecken. Öffnet ruhig einmal den Link und seht euch die Liste an. Zu beachten gibt es dabei nicht viel. Wichtig ist aber: Das "Aktion aktiv" hinter den Posten zeigt an, ob das Sonderangebot noch läuft.

Apple Watch Series 5 als Beigabe

Habt ihr ein interessantes Angebot für euch entdeckt, könnt ihr euch direkt die weiteren Details zu Smartphone, Vertrag und dem jeweiligen Extra ansehen. In vielen Fällen wie beispielsweise beim aktuellen Angebot zum iPhone 11 inklusive Apple Watch Series 5 (Stand 13. August 2020) müsst ihr nach dem Kauf auch sonst nichts weiter tun, um die Ware zu erhalten. Handelt es sich zum Beispiel um eine Aktion, bei der ihr einen Bonus zur Vorbestellung eines Smartphones erhaltet, kann eine kurze Registrierung erforderlich sein.

Aktuell ist dies beim Galaxy Note 20, Note 20 5G und Note 20 Ultra 5G der Fall (Stand 13. August 2020). Wie genau die Registrierung abläuft und in welchem Zeitraum ihr euer Smartphone gekauft und registriert haben müsst, könnt ihr in den beigefügten Teilnahmebedingungen nachlesen. Die Note-20-Reihe gibt es übrigens wahlweise mit den kabellosen Kopfhörern Galaxy Buds Plus oder einem Xbox-Gaming-Paket.