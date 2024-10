Design des iPhone 17 final: Apple startet wohl die Produktion

Das iPhone 17 ist einem Insider zufolge in Indien in die frühe Produktionsphase eingetreten. Das bedeutet, dass das Design final ist und Apple nun die Qualität prüft.

Gute Nachrichten für iPhone-Fans: Apple scheint mit dem Design des iPhone 17 zufrieden zu sein, denn einem Bericht von The Information zufolge haben Insider ausgeplaudert, dass die Produktion in Indien bereits begonnen habe. Das ist sehr früh – immerhin ist gerade erst das iPhone 16 auf den Markt gekommen. Doch tatsächlich gibt es einen guten Grund dafür.

Apple prüft immer vorab die Qualität

The Information verrät, dass die Produktion des iPhone 17 in einer Foxconn-Fabrik in Bangalore gestartet sei. Allerdings handle es sich dabei nicht um die Massenproduktion. Die erfolgt für gewöhnlich erst sehr viel später.

Aktuell soll die sogenannte "New Product Introduction" (kurz: NPI) stattfinden. In dieser Proto-1-Phase produziert Apple bekannterweise mehrere tausend Einheiten eines neuen iPhones, um die Qualität vorab zu prüfen.

Anschließend werden Fehler ausgebessert und Abläufe optimiert. Erfüllt der Prototyp später alle Qualitätsanforderungen, startet die Massenproduktion.

Dieses iPhone-17-Modell soll überraschen

Besonders spannend ist die News, weil wir erwarten, dass Apple mit dem iPhone 17 ein neues Modell einführt. Die Air- oder auch Slim-Ausführung soll das aktuelle iPhone 16 Plus ablösen.

Es soll größer ausfallen als das Standardmodell, aber kleiner als das riesige Pro Max. Die bisherigen Gerüchte erwähnen ein 6,65-Zoll-Display. Was die Ausstattung angeht, soll das iPhone 17 Air mit dem Standardmodell vergleichbar sein.

Ob die Prototypproduktion von diesem Modell gestartet ist, verrät die Quelle allerdings nicht. Es ist allerdings anzunehmen, dass Apple – falls nicht schon geschehen – bald damit beginnen wird.