Diese Filme und Serien erwarten euch bei Sky im Dezember

Das bietet euch Sky im Dezember 2017: Der Pay-TV-Sender fährt im letzten Monat des Jahres noch einmal etliche neue Inhalte auf. So könnt ihr euch zum Beispiel auf neue Folgen von "Doctor Who" und "The Walking Dead" freuen. Aber auch für Filmfans hält der Sender ein paar Highlights bereit.

Bei "The Walking Dead" beispielsweise läuft in den USA gerade die 8. Staffel. In Deutschland sind die jeweils aktuellen Folgen der Zombie-Serie immer kurz nach der US-Ausstrahlung zu sehen. Ebenfalls brandaktuell sind die 12. Staffel von "Supernatural" und Staffel 1 und 2 von "Babylon Berlin". Ab dem 6. Dezember könnt ihr zudem die 10. Staffel von "Doctor Who" ansehen, die Staffel 5 von "Ray Donovan" ist ab dem 11. Dezember abrufbar.

Passendes Produkt o2 Free Serien Special M

Filme zum Fest: Horror und Romanze

Auch in Bezug auf Filme hat der Dezember bei Sky einiges zu bieten: So läuft zum Beispiel ab dem 9. Dezember der mit zwei Oscars ausgezeichnete Film "Manchester by the Sea" mit Casey Affleck und Michelle Williams. Der Horrorfilm "Life" ist ab dem 10. Dezember abrufbar, etwas weniger blutig geht es ab dem 15. Dezember bei "Die Schöne und das Biest" zu.

Freunde von Comic-Verfilmungen freuen sich vermutlich auf "Guardians of the Galaxy Vol. 2" – pünktlich zu Weihnachten am 25. Dezember bei Sky. Für die Kleinsten dürfte an Silvester "Die Schlümpfe und das verlorene Dorf" interessant sein. Wenn Ihr wissen wollt, was bei der Konkurrenz wie Netflix oder Amazon Prime Video im Dezember los ist, werdet ihr in den entsprechenden Übersichten fündig.