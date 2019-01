Diese Games waren im Dezember 2018 besonders beliebt

Der Verband der deutschen Games-Branche hat die "game Sales Awards" verliehen. Insgesamt sieben Spiele verdienten sich im Dezember 2018 eine Auszeichnung für besonders verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland. Darunter allein drei Games, die exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sind.

Der "game"-Verband zeichnete fünf Spiele mit dem "game Sales Award" in Platin aus. Diesen erhält ein Spiel, wenn es im Zeitraum von zwölf Monaten die Marke von 200.000 verkauften Exemplaren in Deutschland knackt. Eines dieser Games ist der im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Ego-Shooter "Battlefield V" (erhältlich für PC, PS4 und Xbox One). Bei "Spyro Reignited Trilogy" handelt es sich um eine Sammlung dreier neuaufgelegter Abenteuer mit dem lilafarbenen Drachen Spyro. Diese Spielesammlung gibt es für die Sony PlayStation 4 und Microsofts Xbox One.

Switch-Spiele besonders beliebt

Drei der fünf mit "Platin" ausgezeichneten Spiele sind jedoch exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Die beiden Pokémon-Spiele "Pokémon: Let's Go, Evoli" und "Pokémon: Let's Go, Pikachu" brauchten für das Erreichen der 200.000er Marke zudem nicht sehr lange: Sie sind erst am 16. November 2018 erschienen. Noch schneller ging es aber bei "Super Smash Bros. Ultimate". Das Party-Prügelspiel hat ebenfalls den Platin-Award erhalten, ist aber erst seit dem 7. Dezember im Verkauf. Bislang hat der Titel schon zahlreiche Rekorde aufgestellt.

Für zwei weitere Games verlieh der Verband den Award in Gold. Diese verkauften sich bis zum Dezember 2018 mindestens 100.000 Mal. Hierbei handelt es sich zum einen um das auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliche Formel-Eins-Rennspiel "F1 2018". Die verbleibende Auszeichnung ging an das Microsoft-exklusive Autorennspiel "Forza Horizon 4". Es ist nur für den PC und Xbox One erhältlich.