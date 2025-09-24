Auch uns sind Überschriften mit einem "wird günstiger" lieber. Doch die Realität ist leider eine andere: Viele Dinge werden teurer. Nachdem einige Streaming-Dienste bereits ihre Preise angepasst haben, ist jetzt auch Disney+ an der Reihe. Auch in Deutschland werdet ihr für alle Abos künftig mehr zahlen. Wir haben die Details.

Erinnert ihr euch? Damals im März 2020 kostete Disney+ zum Start nur 6,99 Euro im Monat. Heute, fünf Jahre später, kostet dieses Standard-Abo bereits monatlich 9,99 Euro. Und künftig? Da sind es 10,99 Euro im Monat. Auch bei den anderen beiden Abo-Stufen zieht der Maus-Konzern die Preise an. So sieht's (sehr) bald in Deutschland aus:

Standard-Abo (mit Werbung): 6,99 Euro (statt 5,99 Euro)

Standard-Abo: 10,99 Euro (statt 9,99 Euro)

Premium-Abo: 15,99 Euro (statt 13,99 Euro)

Noch kein Wort von Disney

Eine offizielle Pressemitteilung zur Preiserhöhung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die neuen Preise sind bislang nur auf der offiziellen Webseite von Disney+ aufgetaucht – und das halbwegs versteckt. Sie stehen im Kleingedruckten einer aktuellen Rabattaktion für Neukunden. Wer jetzt ein Abo abschließt, spart nämlich drei Monate lang Geld. Danach gelten die neuen Preise. Dafür muss man sich nur bis zum 27. September 2025 registrieren. Wir gehen daher davon aus, dass die neuen Preise ab diesem Datum gültig sind.

Rein rechtlich müssen die Bestandskunden von Disney+ noch über die Preiserhöhung informiert werden, ehe diese gültig sein kann. Habt ihr den Dienst derzeit abonniert, solltet ihr in den kommenden Tagen euer Mail-Postfach im Blick behalten. Die offizielle Ankündigung lässt sicherlich nicht lange auf sich warten.

Die aktuelle Aktion verrät bereits die neuen Preise. Aber etwas versteckt. (© 2025 Disney )

Nicht nur Disney+ erhöht Preise

Die Preiserhöhung fällt vergleichsweise moderat aus. Zwei Abos sind je ein Euro im Monat teurer. Die Premium-Variante knallt um zwei Euros nach oben. Pro Jahr sind das 12 bzw. 24 Euro mehr. Das wäre nur halb so ärgerlich, wenn nicht auch andere Streaming-Anbieter an der Preisschraube drehen würden. In Summe kann das die jährlichen Mehrkosten schnell auf über 50 Euro drücken.

So hat zuletzt etwa der beliebte Musik-Dienst Spotify an den Abo-Preisen gedreht. Immerhin: Premium-Nutzer erhalten ein kostenloses Lossless-Upgrade, das derzeit ausrollt. Die neue Stufe lässt euch Musik in höherer Qualität genießen. Auch eine Preiserhöhung für Apple TV+ hatte sich angedeutet – bislang hat diese Deutschland aber noch nicht erreicht.

