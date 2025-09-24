Apple hat seit dem Verkaufsstart der iPhone-17-Generation mit einem waschechten Kratzer-Skandal zu kämpfen. Das iPhone 17 Pro bzw. 17 Pro Max zerkratzt zu schnell. Experten haben nun eine Schwachstelle ausgemacht, die besonders kratzeranfällig ist und das Problem teilweise erklärt.
Die Reparatur-Experten von iFixit haben das neue iPhone 17 Pro in einem sogenannten "Teardown" auseinandergenommen und ihrem üblichen Reparatur-Check unterzogen. Dabei sind sie auch dem Kratzer-Problem der Pro-Modelle auf den Grund gegangen, indem sie die Oberfläche des Aluminiumgehäuses unter einem Mikroskop untersucht haben. Eine Schwachstelle zeigte sich beim neuen Kamera-Plateau.
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr
✓ 39,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
iPhone 17 Pro: Kamera-Hügel anfälliger für Kratzer
Unter dem Mikroskop zeigte sich: Die anodisierte, gefärbte Schicht auf dem Aluminium ist an den scharfen Kanten des Kameraelements am schwächsten. Dort nutzt Apple den Beobachtungen von iFixit zufolge eine doppelte Schicht, die deutlich einfacher zu zerkratzen sei als der flache Teil des Aluminiumgehäuses. Damit bestätigen sie unter anderem die Beobachtungen des bekannten YouTube-Kanals "JerryRigEverything".
Erklärt wird der Fund durch David Niebuhr, einen Professor für Maschinenbau. Niebuhr zufolge handelt es sich um einen Effekt, der "spalling" genannt wird. Er tritt an den scharfen Kanten des Plateaus auf, da sich dort die anodisierte Schicht nicht so gleichmäßig mit dem Aluminium verbinden kann. Das Aluminium selbst sei nicht das Problem. iFixit schließt die Untersuchung mit der Einschätzung ab, dass an Apples neuem Kamerabuckel bei längerer Nutzung einige Schäden zu erwarten sind, sofern man keine gute Hülle für sein iPhone 17 Pro (Max) nutzt.
Reparierbarkeit: Batterie einfacher austauschbar
Insgesamt erreicht das iPhone 17 Pro im iFixit-Check einen Reparierbarkeits-Score von 7/10 Punkten. Positiv heben die Experten vor allem die neuen Schrauben und die einfach austauschbare Batterie hervor. Durch das neue Gehäuse-Design müssen die meisten Reparaturen allerdings über die Display-Seite vorgenommen werden.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.