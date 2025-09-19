Apples nächste iPhone-Generation startet mit dem iPhone 17 ab heute in den Verkauf. Wenn ihr spontan eines der neuen Apple-Smartphones ergattern wollt, könntet ihr allerdings leer ausgehen. Wir verraten, was euch bei den neuen iPhones erwartet.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,00 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 58,99 € o2 ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr

✓ 39,00 € Anzahlung

ab 59,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1299,00 € Amazon

Ab jetzt könnt ihr bei Apple und bei anderen Händlern offiziell alle neuen Modelle der iPhone-17-Serie kaufen. Damit endet gleichzeitig die einwöchige Vorbestellphase.

Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das Lineup allerdings etwas verändert, denn ein iPhone 17 Plus gibt es nicht.

Es erwarten euch folgende iPhones (inkl. Einstiegspreis):

Ansturm auf das iPhone 17 (Pro): Bei Apple schon vergriffen

Wenn ihr nicht frühzeitig während der Vorbestellphase zugegriffen habt, werdet ihr zumindest heute oder morgen eher nicht mehr an ein iPhone kommen. Ein Blick auf die Lieferzeiten für das iPhone 17 Pro (Max) im Online-Shop von Apple zeigt: Ihr müsst mittlerweile sehr lange warten. Wir sprechen hier bereits von mehreren Wochen. Auch das iPhone 17 ist nur mit Verzögerung erhältlich.

Auch im Apple Store (z. B.: Berlin) sind die Modelle vergriffen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich übrigens auch bei vielen anderen Händlern ab. In den Filialen sind die Geräte aktuell nicht vorrätig. Einzige Ausnahme ist das iPhone Air. Der Andrang scheint hier nicht so hoch zu sein wie bei den anderen Modellen.

Das dünnste iPhone aller Zeiten! Apple iPhone Air Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 54,99 € o2 ✓ AKTION: 1 Monat lang 20 GB geschenkt

✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

44.99 € Blau Einzelkauf ohne Tarif ab 1199,00 € Amazon

iPhone 17 und 17 Pro mit vielen Neuerungen

Apple hat seinen Fans in diesem Jahr vergleichsweise viele Neuerungen präsentiert. Vor allem das iPhone 17 erhält diesmal das wohl größte Upgrade der letzten Jahre:

Neben der neuen 18-MP-"Center Stage Frontkamera" (alle Modelle) und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera bekommt das Standardmodell erstmals das ProMotion-Feature der Pro-Modelle. Auch Einsteiger können dank der hohen Bildwiederholrate nun also butterweiche Animationen genießen. Obendrein gibt es einen stärkeren A19-Chip und doppelten internen Speicher (256 GB).

Die Pro-Modelle locken vor allem mit dem neuen Unibody-Design aus Aluminium. Das große Kamera-Plateau, wie es Apple nennt, beherbergt zudem eine neue 4x-Telekamera mit 48-MP-Sensor für bessere Zoom-Fotos. Auch den Akku hat Apple vergrößert.

Das iPhone Air ist Apples komplett neues Modell. Es besticht durch sein gerade einmal 5,6 mm dünnes Gehäuse und ein niedriges Gewicht (165 g). Dafür müsst ihr allerdings mit einer einzelnen Kamera auf der Rückseite zurechtkommen.

Wir finden: Insgesamt hat Apple ein spannendes Lineup präsentiert. Vor allem das Standardmodell ist in diesem Jahr besonders attraktiv.

iPhone 17: Alle neuen Modelle im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Apple Apple Modell iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone Air Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 37,99 € Blau ab 47,99 € o2 ab 949,00 € Amazon ab 58,99 € o2 ab 59,00 € Congstar ab 1299,00 € Amazon ab 62,99 € o2 ab 50,00 € Congstar ab 1449,00 € Amazon ab 54,99 € o2 44.99 € Blau ab 1199,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.3 Zoll 6.9 Zoll 6.5 Zoll Auflösung 2622x1206 Pixel 2622x1206 Pixel 2868x1320 Pixel 2736x1260 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED OLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Maße Größe 149.6x71.5x8 mm 163.4x78x8.8 mm 163.4x78x8.8 mm 156.2x74.7x5.64 mm Material Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau Gewicht 177 g 204 g 231 g 165 g Wasserdicht IP68 IP68 IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A19 Apple A19 Pro Apple A19 Pro A19 Pro (5-Core GPU) Taktrate Bis zu 4.26 GHz Bis zu 4.26 GHz bis zu 4.26 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB 256 / 512 / 1048 GB Akkuleistung 3692 mAh Kapazität 4252 mAh Kapazität 5088 mAh Kapazität 3149 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h Videowiedergabe: Bis zu 31 h Videowiedergabe: Bis zu 37 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Wireless Charging Ja (25 W) h Ja (25 W) h Ja (25 W) h Ja (20 W) h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID Betriebssystem iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) Update-Zeitraum Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Kamera Hauptkamera 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele) 48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele) 48 (Weitwinkel) Frontkamera 18 MP 18 MP 18 MP 18 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C microSD Nein Nein Nein Nein Dual-SIM Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 949 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP)

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht