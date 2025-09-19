Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Apple
> News

iPhone 17 ab heute verfügbar: Warum ihr trotzdem warten müsst

iPhone 17
iPhone 17 und Co. sind heißbegehrt (© 2025 Apple )
profile-picture

Robert Kägler

Ambitionierte Smartphones begeistern Robert. Längere Zeit ein Expat in Japan, wandelt er nun nicht zwischen Kulturen, sondern Handy-Ökosystemen hin und her.

Artikel vom 19.09.25

Apples nächste iPhone-Generation startet mit dem iPhone 17 ab heute in den Verkauf. Wenn ihr spontan eines der neuen Apple-Smartphones ergattern wollt, könntet ihr allerdings leer ausgehen. Wir verraten, was euch bei den neuen iPhones erwartet.

Apple iPhone 17 Pro
Edel-iPhone mit Top-Kamera
Apple iPhone 17 Pro

  • Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,00 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 58,99 € o2
100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr
39,00 € Anzahlung
ab 59,00 € Congstar
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1299,00 € Amazon

Ab jetzt könnt ihr bei Apple und bei anderen Händlern offiziell alle neuen Modelle der iPhone-17-Serie kaufen. Damit endet gleichzeitig die einwöchige Vorbestellphase.

Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das Lineup allerdings etwas verändert, denn ein iPhone 17 Plus gibt es nicht.

Es erwarten euch folgende iPhones (inkl. Einstiegspreis):

Ansturm auf das iPhone 17 (Pro): Bei Apple schon vergriffen

Wenn ihr nicht frühzeitig während der Vorbestellphase zugegriffen habt, werdet ihr zumindest heute oder morgen eher nicht mehr an ein iPhone kommen. Ein Blick auf die Lieferzeiten für das iPhone 17 Pro (Max)  im Online-Shop von Apple zeigt: Ihr müsst mittlerweile sehr lange warten. Wir sprechen hier bereits von mehreren Wochen. Auch das iPhone 17 ist nur mit Verzögerung erhältlich.

Auch im Apple Store (z. B.: Berlin) sind die Modelle vergriffen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich übrigens auch bei vielen anderen Händlern ab. In den Filialen sind die Geräte aktuell nicht vorrätig. Einzige Ausnahme ist das iPhone Air. Der Andrang scheint hier nicht so hoch zu sein wie bei den anderen Modellen.

Apple iPhone Air
Das dünnste iPhone aller Zeiten!
Apple iPhone Air

  • Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 54,99 € o2
AKTION: 1 Monat lang 20 GB geschenkt
20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
44.99 € Blau
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1199,00 € Amazon

iPhone 17 und 17 Pro mit vielen Neuerungen

Apple hat seinen Fans in diesem Jahr vergleichsweise viele Neuerungen präsentiert. Vor allem das iPhone 17 erhält diesmal das wohl größte Upgrade der letzten Jahre:

Neben der neuen 18-MP-"Center Stage Frontkamera" (alle Modelle) und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera bekommt das Standardmodell erstmals das ProMotion-Feature der Pro-Modelle. Auch Einsteiger können dank der hohen Bildwiederholrate nun also butterweiche Animationen genießen. Obendrein gibt es einen stärkeren A19-Chip und doppelten internen Speicher (256 GB).

Empfehlungen des Autors:
Die Dual-Kamera des iPhone 17

Apple iPhone 17: Alle Farben auf Bildern – diese Auswahl gibt es

CURVED Redaktion | 15.09.25
Apple iPhone 17 Pro Kamera in Orange

iPhone 17 Pro (Max): Alle Farben auf Bildern – so sehen sie aus

Robert Kägler | 11.09.25
iPhone 17 Pro und 17 Pro Max im Vergleich

iPhone 17 Pro vs. 17 Pro Max: Was sind die Unterschiede?

Francis Lido | 11.09.25

Die Pro-Modelle locken vor allem mit dem neuen Unibody-Design aus Aluminium. Das große Kamera-Plateau, wie es Apple nennt, beherbergt zudem eine neue 4x-Telekamera mit 48-MP-Sensor für bessere Zoom-Fotos. Auch den Akku hat Apple vergrößert.

Das iPhone Air ist Apples komplett neues Modell. Es besticht durch sein gerade einmal 5,6 mm dünnes Gehäuse und ein niedriges Gewicht (165 g). Dafür müsst ihr allerdings mit einer einzelnen Kamera auf der Rückseite zurechtkommen.

Wir finden: Insgesamt hat Apple ein spannendes Lineup präsentiert. Vor allem das Standardmodell ist in diesem Jahr besonders attraktiv.

iPhone 17: Alle neuen Modelle im Überblick

Geräte-Abbildung
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone Air
Hersteller
Apple
Apple
Apple
Apple
Modell
iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone Air
Zur Produktübersicht
Zur Produktübersicht
Zur Produktübersicht
Zur Produktübersicht
Aktuelle Deals
ab 37,99 € Blau
ab 47,99 € o2
ab 949,00 € Amazon
ab 58,99 € o2
ab 59,00 € Congstar
ab 1299,00 € Amazon
ab 62,99 € o2
ab 50,00 € Congstar
ab 1449,00 € Amazon
ab 54,99 € o2
44.99 € Blau
ab 1199,00 € Amazon
Display und Gehäuse
Display-Größe 6.3 Zoll 6.3 Zoll 6.9 Zoll 6.5 Zoll
Auflösung 2622x1206 Pixel 2622x1206 Pixel 2868x1320 Pixel 2736x1260 Pixel
Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi
Technologie OLED OLED OLED OLED
Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz
Display-Schutz Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2
Maße Größe 149.6x71.5x8 mm 163.4x78x8.8 mm 163.4x78x8.8 mm 156.2x74.7x5.64 mm
Material Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen)
Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau
Gewicht 177 g 204 g 231 g 165 g
Wasserdicht IP68 IP68 IP68 IP68
Leistungsmerkmale
Chipsatz Apple A19 Apple A19 Pro Apple A19 Pro A19 Pro (5-Core GPU)
Taktrate Bis zu 4.26 GHz Bis zu 4.26 GHz bis zu 4.26 GHz
AnTuTu
Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse
Installierter RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM
Interner Speicher 256 / 512 GB 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB 256 / 512 / 1048 GB
Akkuleistung 3692 mAh Kapazität 4252 mAh Kapazität 5088 mAh Kapazität 3149 mAh Kapazität
Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h Videowiedergabe: Bis zu 31 h Videowiedergabe: Bis zu 37 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h
Wireless Charging Ja (25 W) h Ja (25 W) h Ja (25 W) h Ja (20 W) h
Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID
Betriebssystem iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk)
Update-Zeitraum Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe) Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe)
Kamera
Hauptkamera 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele) 48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele) 48 (Weitwinkel)
Frontkamera 18 MP 18 MP 18 MP 18 MP
Konnektivität
Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C
microSD Nein Nein Nein Nein
Dual-SIM Ja Ja Ja Ja
NFC Ja Ja Ja Ja
4G LTE Ja Ja Ja Ja
5G Ja Ja Ja Ja
Preis
UVP Ab 949 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP)

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: