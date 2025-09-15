Apple hat die 17er-Reihe der iPhones offiziell präsentiert und den Modellen natürlich auch einen frischen Anstrich verpasst. Wir verraten euch, in welchen neuen Farben das iPhone 17 erhältlich ist – und was sich im Vergleich zum Vorgängermodell verändert hat.

Inhaltsverzeichnis

iPhone 17: Farben im Überblick

Das iPhone 17 erscheint in fünf Farbvarianten. Ein wichtiges Detail vorweg: Ein iPhone 17 Plus gibt es diesmal nicht mehr – Apple hat das Modell eingestellt und konzentriert sich beim Standard-Lineup auf eine Größe.

Zur Auswahl stehen beim iPhone 17 folgende Farben:

Schwarz

Weiß

Nebelblau

Salbei

Lavendel

So sehen die neuen iPhone-17-Farben in echt aus:

Damit bietet Apple eine Mischung aus klassischen Varianten und frischen Pastelltönen an. Bei den Farben des iPhone 17 habt ihr also eine ordentliche Auswahl für unterschiedliche Geschmäcke.

Im Vergleich zur Farbauswahl der iPhone-16-Reihe ist die Palette diesmal wieder etwas zurückhaltender. Apple schmeißt die knalligen Optionen raus und ersetzt diese. Nachfolgend stellen wir euch die Farben einzeln vor.

iPhone 17 in Schwarz

iPhone 17 in der Farbe Schwarz (© 2025 Apple )

"Schwarz" ist der absolute Klassiker. Diese Farbe verleiht dem iPhone 17 einen schlichten und eleganten Look. Sie ist unauffällig, passt aber zu allem – und dürfte gerade für alle interessant sein, die ein zeitloses Design bevorzugen. Hier hat Apple nichts geändert.

iPhone 17 in Weiß

iPhone 17 in der Farbe Weiß (© 2025 Apple )

"Weiß" bringt Helligkeit ins Farbportfolio. Das iPhone 17 wirkt damit modern, minimalistisch und clean. Ein vielfältig kombinierbarer Klassiker für alle, denen Schwarz schlicht zu dunkel ist.

iPhone 17 in Nebelblau

iPhone 17 in der Farbe Nebelblau (© 2025 Apple )

Mit "Nebelblau" bringt Apple eine sanfte, fast schon wolkige Farbe ins Spiel. Je nach Lichteinfall erinnert sie an ein helles Blau mit grauem Unterton. Diese Variante wirkt besonders dezent und hebt sich trotzdem vom Standard-Schwarz oder -Weiß ab. Sie ersetzt das deutlich kräftigere "Ultramarin"-Blau der iPhone-16-Reihe.

iPhone 17 in Salbei

iPhone 17 in der Farbe Salbei (© 2025 Apple )

"Salbei" ist ein leicht grünlicher Farbton, der an Natur und Ruhe erinnert. Das iPhone 17 bekommt damit einen frischen, entspannten Look, der weder zu auffällig noch zu langweilig wirkt. Perfekt für alle, die eine dezente, aber nicht alltägliche Farbe suchen. Weichen muss dafür das "Blaugrün" der älteren Generation.

iPhone 17 in Lavendel

iPhone 17 in der Farbe Lavendel (© 2025 Apple )

"Lavendel" ist die verspielteste Farbe im Lineup. Der zarte Violett-Ton sorgt dafür, dass das iPhone 17 freundlich und modern wirkt. Ein schöner Kontrast zu den neutralen Varianten – und eine Option für alle, die etwas Besonderes möchten. Wie bei "Nebelblau" fährt Apple in dieser Generation die Sättigung etwas runter und ersetzt die Farbe "Pink".

Welche Hülle für welche Farbe des iPhone 17?

Auch wenn ihr euer iPhone fast immer mit einer Hülle schützt: Die Farbe bleibt entscheidend, denn das Kameramodul und kleine Details am Rahmen sind weiterhin sichtbar.

Schwarz: funktioniert mit allen Hüllenfarben – besonders elegant mit transparenten oder dunklen Cases.

funktioniert mit allen Hüllenfarben – besonders elegant mit transparenten oder dunklen Cases. Weiß: ein Allrounder, der mit kräftigen Farben wie Rot, Blau oder Grün richtig strahlt.

ein Allrounder, der mit kräftigen Farben wie Rot, Blau oder Grün richtig strahlt. Nebelblau: sieht schick mit grauen oder weißen Cases aus, wirkt aber auch spannend in Kombination mit Lederhüllen.

sieht schick mit grauen oder weißen Cases aus, wirkt aber auch spannend in Kombination mit Lederhüllen. Salbei: harmoniert hervorragend mit Naturtönen wie Beige oder Braun.

harmoniert hervorragend mit Naturtönen wie Beige oder Braun. Lavendel: passt perfekt zu transparenten Cases oder dezenten Farben wie Grau und Silber.

Was ist mit dem iPhone 17 Pro (Max)?

Wer sich für die Pro-Modelle interessiert, bekommt ein schlankeres Farbangebot: Das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max erscheinen diesmal nur in drei Farbvarianten. Hier könnt ihr euch alle Farben des iPhone 17 Pro (Max) ansehen.

