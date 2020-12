EMUI 11: Kein Update für P30 Lite NE und P40 Lite? Huawei äußert sich

Ist das Versprechen von Huawei etwa hinfällig? Der Hersteller hat kürzlich die Geräte genannt, die ein Update auf EMUI 11 erhalten. Allerdings fehlen hier die wohl sehr beliebten Modelle Huawei P30 Lite New Edition und P40 Lite. Erhalten die beiden Smartphones aus dem Jahr 2020 also nicht ein einziges großes Android-Update? Wir haben nachgehakt und eine Antwort erhalten, die zumindest Hoffnung macht.

Bislang hat Huawei nur aktuelle Smartphones der Oberklasse genannt, die ein Update auf EMUI 11 erhalten. Sollte euer Handy aber nicht auf der Liste auftauchen, könntet ihr dennoch Glück haben. Die zuständige PR-Agentur von Huawei teilte uns mit, dass es sich lediglich um eine "vorläufige Liste" handelt, die den Fokus auf die Flaggschiffe des Unternehmens setzt. Es sollen auch noch weitere Huawei-Smartphones das Update auf EMUI 11 erhalten. Dies hatte auch Huawei Central bereits vermutet – jedoch ohne Bestätigung von offizieller Seite.

Huawei bleibt schwammig

Doch welche weiteren Geräte erhalten die neue Version nun im Detail? Wir haben bei Huawei explizit nach dem P30 Lite NE und dem P40 Lite gefragt. Eine klare Antwort, ob auch diese Modelle die Aktualisierung noch bekommen, erreichte uns nicht. Huawei kann noch nicht sagen, welche weiteren Handys ein Update erhalten, heißt es in der Antwort an uns weiter.

Wieso eine konkrete Aussage zu zwei noch sehr aktuellen Modellen nicht möglich ist, bleibt offen. Darüber hinaus: Selbst für das noch sehr neue P Smart 2021 ist der Rollout von EMUI 11 nicht bestätigt. Dass Huawei in Zeiten des Android-Stopps zu schwammigen Aussagen neigt, wissen wir aber bereits seit dem Interview mit William Tian.

Deshalb sollten wir die Aussage einmal für euch übersetzen: Wir gehen davon aus, dass P30 Lite New Edition und P40 Lite die wahrscheinlichsten Kandidaten im Huawei-Portfolio für EMUI 11 sind. Auf der einen Seite verkauften sich die Mittelklasse-Geräte wohl gut, auf der anderen sind sie erst 2020 in den Handel gekommen – und es wäre ein fatales Signal, wenn der Hersteller gerade bei relativ frischen Modellen sein Zukunftsversprechen brechen oder nur auf kleinere Sicherheitsupdates beschränken würde. Diese Handys müssen also die neue Version (ebenso wie etwa das P Smart 2021) erhalten. Alles andere könnte ein Marketing-Desaster werden.

Bleiben wir beim Zukunftsversprechen: Auf der offiziellen Website rund um das Thema finden wir aktuell nur noch Hinweise darauf, dass dieses Versprechen Sicherheitsupdates einschließt – kein Wort von Software-Aktualisierungen mit neuen Features. Ob das auch zuvor schon der Fall war, können wir nicht mehr nachvollziehen. Ende September 2020 teilte man uns aber noch mit, dass auch Software-Aktualisierungen Teil des Versprechens sind. Wir gehen davon aus, dass dies immer noch gilt. Aber haken hier noch einmal nach.

Das Huawei P40 Lite ist seit Ende März 2020 im Handel erhältlich. Da kann doch nicht schon Schluss mit Updates sein (© 2020 Huawei)

Android 11 kommt später

Der Handelsstreit zwischen USA und China setzt Huawei weiterhin zu. Seit über einem Jahr muss das Unternehmen bereits auf die Google-Dienst verzichten. Auch bei der Update-Entwicklung ist das offenbar ein Problem. Huawei muss wohl immer auf die Open-Source-Version von neuen Android-Builds warten, ehe sie an großen Aktualisierungen werkeln können.

Das zeigt sich auch an EMUI 11: Mit der neuen Version bleibt das Update auf Android 10 vorerst aus. Allerdings kommen einige Android-11-Features dennoch mit der neuen Benutzeroberfläche auf die Smartphones des Herstellers. Einen Fahrplan für Android 11 gibt es von Huawei ebenso wenig wie eine Bestätigung, dass diese Aktualisierung überhaupt kommt. Stattdessen könnte direkt der Wechsel zu Harmony OS erfolgen.