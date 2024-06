Enttäuschung vor dem Apple-Event? Stärkste iOS-18-Features kommen später

Das Wichtigste in Kürze

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat seine Einschätzung zu iOS 18 geteilt

KI-Funktionen sollen bei der nächsten Systemversion im Fokus stehen

Starke serverbasierte KI-Funktionen könnten jedoch verspätet erscheinen

Heute startet Apple die eigene Entwicklerkonferenz WWDC 2024. Ein bekannter Experte verpasst Fans nun aber kurz vor der Keynote des Events einen kleinen Euphoriedämpfer. Denn ihm zufolge könnten die stärksten Features der neuen iOS-Version später erscheinen als die restlichen Neuerungen.

Wie GizmoChina berichtet, hat der meist gut informierte Analyst und Apple-Experte Ming-Chi Kuo kurz vor Apples Event seine Einschätzung zur kommenden Version des iPhone-Betriebssystems geteilt.

Er bekräftigt, dass Apple während der WWDC-Keynote ein besonders umfangreiches Update für das System vorstellen könnte. Dabei sollen neue KI-Funktionen und Siri-Verbesserungen im Vordergrund stehen. Allerdings könnten die mächtigsten KI-Features möglicherweise nicht rechtzeitig zum Launch des iPhone 16 fertig werden.

iOS 18: Stärkste KI-Features erst nach Release des iPhone 16

Kuo merkt in seiner Einschätzung an, dass die lokal ausgeführten ("on-device") KI-Funktionen auf den kommenden iPhones aufgrund des Arbeitsspeichers (8 GB) eingeschränkt sein werden. Deshalb will das Unternehmen einige Features mit cloudbasierten KI-Modellen umsetzen.

Allerdings sollen die deutlich mächtigeren LLMs (Large Language Models) wesentlich länger zum Trainieren brauchen. Deshalb könnte Apple sich dazu entscheiden, die cloudbasierten Features erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar zu machen. Die besonders rechenintensiven Funktionen würden dann nicht zusammen mit dem Release der iPhone-16-Serie erscheinen, sondern erst danach.

Keine bahnbrechende KI von Apple

Kuo glaubt zudem, dass Apple mit iOS 18 große Sprünge im Bereich KI-Funktionalität machen wird, die sich in der Zukunft auszahlen könnten. Einen absoluten Durchbruch soll Apples KI-Modell aber aktuell nicht darstellen.

Was Apple tatsächlich plant, werden wir heute Abend erfahren. Denn bereits um 19:00 Uhr könnt ihr die WWDC-Keynote im Livestream verfolgen. Dann wird Apple zeigen, was uns bei der kommenden iOS-Version und den anderen Betriebssystemen erwartet.