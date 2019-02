FaceTime-Sicherheitslücke: Apple kündigt Update an

Apple behebt den FaceTime-Bug demnächst via Update

Vor Kurzem hat Apple Gruppenanrufe in FaceTime deaktiviert. Anlass dafür war ein Fehler, der euch euren Gesprächspartner bereits hören und sehen ließ, bevor dieser euren Anruf angenommen hat. Ein nächste Woche erscheinendes iOS-Update soll den Bug aus der Welt schaffen und die Gruppenanrufe zurückbringen.

In einer 9to5Mac vorliegenden Stellungnahme schreibt Apple, man habe den Fehler auf den eigenen Servern bereits behoben. Die Gruppenanruf-Funktion von FaceTime werde nächste Woche via Software-Update reaktiviert. Außerdem entschuldigt sich das Unternehmen bei allen Betroffenen. Das zuständige Entwickler-Team habe die Gruppenanrufe direkt nach Kenntnisnahme des Bugs deaktiviert und mit der Arbeit an einer Lösung begonnen.

Apple will künftig schneller auf Bugs hinweisen

Außerdem wolle sich Apple in Zukunft bemühen, seine Kunden schneller über Software-Fehler zu informieren. Das Unternehmen lege großen Wert auf die Sicherheit seiner Produkte und setze nach wie vor alles daran, sich das Vertrauen seiner Kunden zu verdienen. Weiterhin bedankte sich Apple bei der Familie Thompson, die als Erstes auf den Fehler aufmerksam gemacht hatte.

Die Gruppenanrufe in FaceTime sind ein relativ neues Feature. Apple hat sie im Herbst 2018 mit iOS 12.1 eingeführt, nachdem die Funktion ursprünglich für die erste Version von iOS 12 geplant war. Seitdem lassen sich einem laufenden Video-Chat weitere Gesprächsteilnehmer hinzufügen. Diese erhalten eine Einladung und können sich dann wahlweise per Audio- oder Video-Verbindung zuschalten. Dies ist sowohl über iPhones und iPads als auch über einen Mac möglich.