Das Galaxy A56 ist eines der wenigen Samsung-Handys, auf denen bereits One UI 7 läuft. Die neue Benutzeroberfläche ist bislang ein voller Erfolg, doch auf dem Mittelklasse-Handy macht eines der interessantesten Features nur halb so viel Spaß.

One UI 7 führt die sogenannte Now Bar ein – ein Pendant zu Apples Dynamic Island. Auf den Modellen der Galaxy-S25-Serie zeigt das pillenförmige Element am unteren Bildschirmrand Live-Informationen und Bedienelemente an.

Samsung OneUI 7 - NOW BAR is the Future! pic.twitter.com/oFRlOnVzUq — TechDroider (@techdroider) December 18, 2024

Beim Galaxy A56 sitzt die Now Bar dagegen deutlich weiter oben. Das sieht nicht nur seltsam aus, sondern verdeckt auch einen zentralen Teil des Displays:

Galaxy A55 Now bar looks terrible



Get a better phone 💀 pic.twitter.com/SFMveFTFAd — CID (@theonecid) March 3, 2025

Warum ist die Now Bar so weit oben?

Grund für die unglückliche Umplatzierung ist der optische Fingerabdrucksensor, mit dem das Galaxy A56 und andere Mittelklasse-Modelle von Samsung ausgestattet sind. Er ist sehr nah am unteren Bildschirmrand verbaut und lässt somit keinen Platz für die Now Bar.

Now bar place on Galaxy A56 when fingerprint enabled #GalaxyA56 pic.twitter.com/009Gh8s7UN — 𝖄𝖆𝖍𝖞𝖆 🇱🇧 (@YahyaDarwich) March 3, 2025

Galaxy S25 und andere Premium-Modelle erkennen euren Finger via Ultraschall. Der dafür notwendige Sensor ist etwas weiter oben verbaut. Deswegen ist es hier möglich, die Now Bar am unteren Bildschirmrand anzeigen zu lassen.

Dieser Unterschied zwischen Mittel- und Oberklasse wird demnach sicherlich auch bei anderen Modellen zu sehen sein, sobald diese Samsungs Update auf One UI 7 bzw. Android 15 erhalten. Im April ist erst mal das Galaxy S24 an der Reihe.

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence. Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten inkl. günstigem Tarif (15 GB)

Doppelt Speicher gratis Empfehlung der Redaktion ab 19,99 € Zum Blau-Shop inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Doppelt Speicher gratis ab 29,99 € Zum o2-Shop

Kurioserweise hat das Galaxy A26 nicht mit dem beschriebenen Problem zu kämpfen, obwohl es wie das Galaxy A56 in der Mittelklasse beheimatet und deutlich günstiger ist: Da sein Fingerabdrucksensor nicht unter dem Display, sondern seitlich verbaut ist, erscheint die Now Bar hier wie beim Galaxy S25 ganz unten.

Jetzt das Galaxy A26 günstig bei Blau bestellen

So könnt ihr die Now Bar deaktivieren

Euch stört die Now Bar auf dem Galaxy A56 so sehr, dass ihr sie loswerden wollt? In den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit dazu: Unter "Einstellungen | Sperrbildschirm und AOD | Now Bar" lässt sich das Feature abschalten.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht