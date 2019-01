Galaxy Note 9: Neue Android-Pie-Beta erreicht Deutschland

Samsung arbeitet weiter daran, Android Pie auch für das Galaxy Note 9 fertigzustellen. Zwar hat das Flaggschiff-Smartphone mit Eingabestift bereits drei Beta-Versionen erhalten, doch setzt der Hersteller den Feinschliff fort. Eine vierte Ausgabe der Vorab-Software wird nun an Nutzer verteilt.

Die vierte Beta von Android Pie wird SamMobile zufolge bereits in Südkorea, Indien und auch Deutschland für das Galaxy Note 9 verteilt. Nutzer, die am Beta-Programm teilnehmen, können die neue Ausgabe also auch hierzulande herunterladen, installieren und testen. Wenngleich das Changelog des Patches nicht sehr lang ist, so handelt es sich wohl doch um ein wichtiges Update. Dem Bericht nach behebe Samsung damit Probleme an der Touch-Steuerung, die als kritisch einzustufen seien.

Inklusive Sicherheitsupdate

Im Detail sollen beispielsweise die Wischgesten zur Navigation zurück oder in die Übersicht der zuletzt verwendeten Apps bisher nicht korrekt funktionieren. Wohl noch schwerwiegender ist, dass Teile der Software-Tastatur in der unteren rechten Ecke in der dritten Beta noch Probleme bereiten. Nach Installation der neuen Vorabversion von Android Pie sollen diese Fehler behoben sein. Außerdem ist schon das Sicherheitsupdate für den Monat Januar 2019 enthalten.

Sollten Tester nach diesem Update keine weiteren Probleme entdecken, könnte die finale Version von Android Pie schon bald für das Galaxy Note 9 erscheinen. Gerüchten zufolge plane Samsung derzeit, am 15. Januar 2019 mit der Verteilung zu beginnen.