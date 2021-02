Seid ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Samsung-Smartphone? Wenn ich euch ein Gerät empfehlen müsste, fiele meine Wahl derzeit eindeutig auf das Galaxy S20 FE. Die Fan Edition ist für mich eines der besten Smartphones aus 2020 – auch wenn ich dem iPhone 12 mini damals den Vorzug gegeben habe.

Warum halte ich so viel vom Galaxy S20 FE? Von den reinen Specs her ist es sicherlich nicht das beste Samsung-Handy. Diese Ehre gebührt dem Galaxy S21 Ultra. Aber: Mit der Fan Edition hat Samsung ein deutlich attraktiveres Paket geschnürt. Für derzeit knapp 650 Euro bekommt ihr ein Premium-Smartphone, das dem brandneuen S21 in vielen Bereichen ebenbürtig ist. Zum Vergleich: Das S21 Ultra kostet euch bereits in der günstigsten Ausführung knapp 1250 Euro und selbst der Einstieg in die Galaxy-S-Serie müsste euch 849 Euro wert sein.

Der Flaggschiff-Killer von Samsung

Sicherlich, seine Kunststoffrückseite verrät bei genauerem Hinsehen, dass Samsung beim Galaxy S20 FE kleinere Abstriche gemacht hat – um den Preis zu drücken. Doch das gilt für das S21 ebenso. Und bei der Fan Edition ist das Plastik angesichts des deutlich niedrigeren Preises viel leichter zu verschmerzen. Schließlich ist sie preislich eigentlich nicht im Premium-Segment zuhause, sondern knapp darunter: Premium-Mittelklasse sozusagen – aber auch nur, was den Preis anbelangt. Denn unter der Haube steckt Flaggschiff-Technologie. In der 5G-Version (UVP: 749 Euro) unter anderem Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 865, den viele Leser gerne im S20 gesehen hätten.

Schicker als ihr Ruf: Die Kunststoffrückseite des S20 FE (© 2020 CURVED)

Galaxy S20 FE: Ein günstigeres S21(+)

Die Unterschiede zum teureren Galaxy S21 fallen kleiner aus, als man vermuten sollte. Denn bei seinem neuen Standardmodell hat Samsung in vielen Bereichen den Rotstift angesetzt. So ist etwa die Display-Auflösung identisch und der Bildschirm des S20 FE mit 6,5 Zoll sogar deutlich größer. Das S21 hat insgesamt eine etwas bessere Triple-Kamera, die Fan Edition dafür aber einen echten optischen Zoom. Ebenfalls für das S20 FE sprechen der größere Akku und der microSD-Slot für Speicherkarten.

Die Triple-Kamera des S20 FE hat einen echten optischen Zoom (© 2020 CURVED)

Alles in allem ist das Galaxy S21 wohl trotzdem das etwas bessere Smartphone, aber es ist knapper, als ihr denkt. Und zwischen den günstigsten Varianten der beiden Smartphones liegen 200 Euro Preis-Unterschied. Der erhöht sich sogar auf 450 Euro, wenn ihr das S20 FE mit dem über 1000 Euro großen Galaxy S21+ vergleicht. Und dieser Vergleich ist gar nicht so abwegig. Denn wenn ihr an einem Samsung-Flaggschiff mit großem Bildschirm interessiert seid, sind das die beiden naheliegenden Optionen. Abgesehen von dem mittlerweile ein Jahr alten S20+, das für mich derzeit tatsächlich die zweitbeste Wahl für Samsung-Fans ist.

Das Galaxy S20 FE hat ein deutlich größeres Display als das S21 (© 2020 CURVED)

Viele Stärken, kaum Schwächen

Das Galaxy S20 FE ist nicht nur für den niedrigeren Preis ein tolles Gerät. Es handelt sich einfach um ein Smartphone mit vielen Qualitäten und nahezu keinen Nachteilen. Noch nicht erwähnt habe ich etwa das 120-Hz-Display, das ich bei der iPhone-12-Reihe schmerzlich vermisse. Dank Fast Charging mit 25 Watt lädt das Galaxy S20 FE auch deutlich schneller auf als die neuen Apple-Handys. Wie ihr seht, hat es also auch anspruchsvolleren Nutzern viel zu bieten.

Das Samsung Galaxy S20 FE schneidet in quasi jedem Bereich gut ab – und leistet sich als einzige nennenswerte Schwäche die anfangs erwähnte Kunststoffrückseite. Und die wird meiner Meinung nach etwas dramatisiert: Durch das matte Finish wirkt das Smartphone durchaus hochwertig. Und: Wenn euch das S20 FE mal aus der Hand fallen sollte, springt es nicht so schnell wie Smartphones mit Glasrückseite.