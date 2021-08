Es ist nur eine "kleine" Neuerung, aber für viele von großer Bedeutung: Samsung scheint das Galaxy S22 etwas zu schrumpfen und einen der größten Wünsche der Fans zu erfüllen. Teil aktueller Leaks sind einige weitere Features, die auch das Galaxy S22+ und S22 Ultra betreffen. Das erwartet euch offenbar zu Display, Kamera und Akku.

Viele von euch wünschen sich ein kompaktes Smartphone. Wir in der Redaktion rufen ebenfalls nach möglichst kleinen Geräten. Die Auswahl an Top-Modellen ist allerdings überschaubar. Das will Samsung mit dem Galaxy S22 offenbar ändern. Die neue Generation soll auf eine Displaydiagonale von 6,06 Zoll kommen, meldet Mauri QHD auf Twitter. Seine Quelle liege bei früheren Leaks zu fast 90 Prozent richtig.

Galaxy S22



6.06"

6.55"

6.81"

Only Ultra is LTPO



from my source Hades (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 — Mauri QHD (@MauriQHD) June 11, 2021

Auf den Spuren des iPhone 12 mini

Das Galaxy S22 wäre damit etwas kleiner als das 6,2 Zoll große Galaxy S21 (im Test) und dürfte genau den Nerv zahlreicher Nutzer treffen. Denn während Hersteller in den letzten Jahren möglichst große Geräte auf den Markt brachten, wünschen sich viele (uns eingeschlossen) Android-Geräte, die ähnlich wie das iPhone 12 mini (im Test) sind. Das Apple-Smartphone ist mit 5,42 Zoll sogar noch kleiner. Das Galaxy S22 wäre im direkten Vergleich also zwar noch immer deutlich größer, ginge aber schon einmal in die richtige Richtung und dürfte etwas besser in der Hand liegen als die anderen Geräte der Serie:

Galaxy S22 : 6,09 Zoll (Galaxy S21: 6,2 Zoll)

: 6,09 Zoll (Galaxy S21: 6,2 Zoll) Galaxy S22+ : 6,55 Zoll (Galaxy S21+: 6,7 Zoll)

: 6,55 Zoll (Galaxy S21+: 6,7 Zoll) Galaxy S22 Ultra: 6,81 Zoll (Galaxy S21 Ultra: 6,8 Zoll)

Laut Mauri schrumpft demnach auch das Plus-Modell, während das ohnehin schon riesige Galaxy S21 Ultra einen noch einmal größeren Nachfolger bekommen soll. Das Galaxy S22 Ultra soll wie bislang vermutet auch das einzige Gerät der Serie sein, das mit einem LTPO-Display aufwartet. Dank jener Technologie kann das Handy etwa die Wiederholrate dynamisch an den Bildschirminhalt anpassen, was der Akku-Laufzeit zugutekommt.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S22: Kleinerer Akku als im S21

Wenig überraschend dürfte es in der Folge auch Neuerungen bei der Größe der Akkus geben. Der Energiespeicher soll sowohl beim Galaxy S22 als auch beim S22+ kleiner sein, meldet Twitter-Leaker Tron. Ihr müsst deshalb aber nicht gleich eine schwächere Akku-Laufzeit befürchten, da die kleineren Displays weniger Energie benötigen. Zudem ist die Größe des Akkus nur ein Faktor. Eine große Rolle spielt auch, wie ressourcenschonend der Prozessor arbeitet. In den S22 soll je nach Markt ein Exynos 2200 oder Snapdragon 898 stecken.

Galaxy S22 : 3800 mAh (Galaxy S21: 4000 mAh)

: 3800 mAh (Galaxy S21: 4000 mAh) Galaxy S22+ : 4600 mAh (Galaxy S21+: 4800 mAh)

: 4600 mAh (Galaxy S21+: 4800 mAh) Galaxy S22 Ultra: 5000 mAh (Galaxy S21 Ultra: 5000 mAh)

Kamera: Keine UPC

Eine Kamera unter dem Display (UPC) wird es dagegen wohl nicht geben. Entsprechende Gerüchte gibt es bereits seit geraumer Zeit. Für Hoffnungen sorgte allerdings zuletzt die Tatsache, dass Samsung die Technologie jüngst im Galaxy Z Fold 3 bereits vorstellte. Auf der Rückseite sollen Galaxy S22 und S22+ identisch sein und mit einer Triple-Kamera aufwarten. Eine Quad-Cam mit Laser-Autofokus wartet demnach bei der Ultra-Variante:

Galaxy S22(+) : 50 MP (Weitwinkel), 12 MP (Teleobjektiv), 12 MP (Ultraweitwinkel)

: 50 MP (Weitwinkel), 12 MP (Teleobjektiv), 12 MP (Ultraweitwinkel) Galaxy S22 Ultra: 108 MP (Weitwinkel), 12 MP (Teleobjektiv), 12 MP (zweites Tele), 12 MP (Ultraweitwinkel)