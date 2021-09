Das Galaxy S22 soll einen kleineren Akku bekommen als das Galaxy S21. Wie kann Samsung es wagen? Der Aufschrei ist groß. Die Entscheidung dürfte aufgrund einer anderen Neuerung aber alternativlos sein.

Im Samsung Galaxy S22 steckt angeblich ein Akku mit einer typischen Kapazität von 3700 mAh, will der Galaxy Club erfahren haben. Der Energiespeicher wäre damit rund 7,5 Prozent kleiner als im Galaxy S21 (4000 mAh). Für das Galaxy S22 Plus soll ähnliches gelten – 4500 mAh statt bisher 4800 mAh. Die Akku-Specs wären nicht nur ein Downgrade, sondern dürften auch ein Grund sein, das Galaxy S22 meiden zu wollen. Isoliert betrachtet deutet der Umstand schließlich auf eine kürzere Akku-Laufzeit hin. Und genau das will nun wirklich gar kein Käufer. Die Sorgen sind allerdings wohl unbegründet.

Physikalisch nicht möglich

Samsung hat in den letzten Jahren zwar immer wieder Entscheidungen getroffen, die uns eher glauben lassen, man wolle die Galaxy-S-Serie kaputtsparen. In diesem Fall hat der Hersteller aber wohl gar keine andere Wahl. Das Galaxy S22 und Galaxy S22 Plus sollen nämlich kleiner sein als ihre Vorgänger:

Galaxy S21 : 6,2 Zoll

: 6,2 Zoll Galaxy S22 : 6,06 Zoll

: 6,06 Zoll Galaxy S21 Plus : 6,7 Zoll

: 6,7 Zoll Galaxy S22 Plus: 6,55 Zoll

Euch erwarten also kompaktere Geräte, die sehr gut in der Hand liegen dürften. Das sind für Fans von nicht so riesigen Smartphones tolle Nachrichten. Die Neuerung hat aber eben auch zur Folge, dass so große Akkus wie in den aktuellen Modellen, die neuen Varianten gar keinen Platz haben. Beim Wunsch nach gleich großen oder gar größeren Akkus in einem kleineren Gehäuse funkt also die Physik dazwischen. Dies dürfte höchstens mit neuen Technologien möglich sein.

Galaxy S22: Keine Sorge wegen der Akku-Laufzeit

Ein kleinerer Akku bedeutet allerdings auch ohnehin nicht gleichzeitig eine kürzere Laufzeit, wenn auch das Display kleiner ist. Ihr könnt euer Gerät mutmaßlich mindestens genauso lange nutzen wie das Galaxy S21 (zum Test). Denn ein kleineres Panel saugt den Akku weniger leer als ein größerer Bildschirm. Zudem dürfte alleine der neue Chipsatz (ob Exynos oder Snapdragon) dafür sorgen, dass das ganze System ressourcenschonender arbeitet.