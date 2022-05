Wir haben die vielleicht bestmöglichen Nachrichten zum Galaxy S23 für euch. Samsung hat sich angeblich auf einen Prozessor festgelegt. Kleiner Tipp: Er fängt mit "S" an und hört mit "napdragon" auf.

Ihr habt richtig kombiniert: Im Galaxy S23 (und auch im Galaxy S24) soll kein Exynos stecken. Das geht aus einem Bericht des Tech-Portals Naver hervor. Stattdessen soll ein Snapdragon zum Einsatz kommen. Hierzulande steckt im Galaxy S22 (zum Test) ein Exynos 2200, während in den USA, Kanada und China ein Snapdragon 8 Gen 1 für den Antrieb sorgt. Ihr wünscht euch für die Galaxy-S-Serie bereits seit Jahren ein Qualcomm-Herz, da jene Hardware dem jeweiligen Exynos-Pendant immer wieder überlegen ist.

1000-köpfiges Team arbeitet an Top-Exynos

Die Info soll übrigens für alle Märkte gelten, also auch für Deutschland. Angeblich wird Samsung in den nächsten Jahren nämlich gar keinen neuen High-End-Prozessor auf den Markt bringen. Die Südkoreaner gönnen sich demnach eine Auszeit und wollen erst 2025 wieder mit einem Chipsatz für das Premiumsegment einsteigen.

Die zwei Jahre soll ein sogenanntes "Dream Team" nutzen, bestehend aus rund 1000 Mitarbeitern, um einen Galaxy-only-Chipsatz zu entwickeln. Dieser ist dann exklusiv für Galaxy-Smartphones vorgesehen. Die aktuellen Exynos-Chips liefert Samsung auch an andere Hersteller.

Galaxy-only: Auf Apples Spuren

Als positives Beispiel dient Apple. Die Prozessoren aus Cupertino kommen nur in eigenen Geräten zum Einsatz und gelten als Benchmark, was die reine Leistung und die Abstimmung zwischen Hard- und Software angeht. In unserem Test des iPhone 13 überzeugte uns der Bionic A15 wenig überraschend.

Wir sind gespannt, wie produktiv Samsung die Entwicklungszeit nutzen wird. Die Antwort wird es vermutlich in drei Jahren geben – und bis dahin könnt ihr euch offenbar auf neue Galaxy-S-Modelle mit Snapdragon freuen. Liest sich nach einer Win-Win-Situation.