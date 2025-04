Samsung zeigt sich wohl großzügig und bringt ein innovatives KI-Feature, das zusammen mit dem Galaxy S25 vorgestellt wurde, nun auch für ältere Smartphones raus. Erstaunlich ist, dass nicht nur das Galaxy S24 gemeint ist, sondern sogar das Galaxy S23.

Samsung hat bereits bewiesen, dass KI-Features auch auf älteren und leistungsschwächeren Smartphones laufen. Trotzdem kommt es überraschend, dass die bislang exklusive Galaxy-S25-Funktion "Now Brief" nun sogar per Update auf die Galaxy-S23-Reihe gespielt werden soll. SamMobile berichtet, dass das KI-Feature bereits als versteckter Code in mehreren Betaversionen von One UI 7 für diverse Vorgängermodelle gesichtet worden sei.

Samsungs beste Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra Die Galaxy Watch Ultra ist Samsungs High-End-Modell. Sie hat eine besonders starke Akkulaufzeit, ein Riesen-Display und enorm viele Tracking-Features. Sichert euch die edle Uhr jetzt zum fairen Preis. Jetzt mehr erfahren: Samsung Galaxy Watch Ultra: Technische Daten ohne Vertrag ab 399 € Zu Amazon inkl. Handy-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € Zum o2-Shop inkl. Handy-Tarif mit unlimit. Datenvolumen (Aktion) ab 39,99 € Zum o2-Shop

Android 15 bringt das KI-Update

One UI 7 ist bekanntlich Samsungs Benutzeroberfläche für Android 15. Samsung hat bereits offiziell bestätigt, das Update ab dem 7. April zu verteilen. Es erscheint allerdings nicht zeitgleich für alle qualifizierten Modelle, sondern wird stufenweise freigegeben.

Zuerst sind das Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra sowie das Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 an der Reihe. Erst in den "nachfolgenden Wochen" folgt der Rollout für das Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra.

Aus dem Beta-Code von One UI 7 lässt sich außerdem ablesen, dass Samsung Now Brief auch für die Falthandys Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 veröffentlicht.

Übrigens: Falls ihr jetzt direkt die Beta installieren wollt, um das Feature vorab zu testen, müssen wir euch leider ausbremsen. Aktuell könnt ihr zwar zu den Einstellungen einen Shortcut auf dem Homescreen erstellen, aber die Funktion selbst ist auf keinem Modell nutzbar.

Was bringt Samsungs Now Brief?

Samsungs Now Brief fasst für euch Informationen auf dem Sperrbildschirm eures Smartphones zusammen. Dazu zählen:

Erinnerungen an Termine,

Gesundheitsdaten (z. B. Sleep Score),

Reiseinformationen wie z. B. An- und Abflugzeiten,

aktuelle Verkehrsinformationen,

interessante News

und einiges mehr. Ihr selbst legt fest, was euch Now Brief anzeigen soll. Die Aktualisierung und Gewichtung der Inhalte nach Relevanz übernimmt Samsungs KI. Das Praktische an dem Feature ist, dass ihr euer Smartphone nicht einmal entsperren müsst, um die wichtigsten Informationen zu sehen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht