Das Galaxy S25 ist direkt bei zwei Anbietern mit einem Top-Deal zu finden. Wer sich das Handy einzeln kaufen will, bekommt bei Amazon einen Knaller-Preis. Aber auch bei Blau spart ihr viel Geld – effektiv sogar noch mehr als bei Amazon. Denn hier gibt's das Samsung Galaxy S25 im Bundle mit dem Galaxy Tab A9 ganze 120 Euro günstiger als im Laden – und dazu einen Tarif mit 30 GB Datenvolumen.

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten Ohne Vertrag ab 649 € Amazon inkl. günstigem Tarif (30 GB)

inkl. Tablet Galaxy Tab A9 ab 36,99 € Blau

Einschätzung zum Amazon-Preis

Zu Release kostete das Galaxy S25 noch 899 Euro. Rund 250 Euro günstiger ist das Handy demnach bei Amazon zu haben. Und das keine fünf Monate nach dem Marktstart. Für eines der besten Android-Handys aus 2025 ist das eine Ansage.

Einschätzung zum Blau-Deal

Geräte: Galaxy S25 (128 GB Speicher) + Galaxy Tab A9 (WiFi)

Galaxy S25 (128 GB Speicher) + Galaxy Tab A9 (WiFi) Tarif: Blau Allnet L

Blau Allnet L Datenvolumen: 30 GB pro Monat

30 GB pro Monat Netz: o2 (4G & 5G)

o2 (4G & 5G) Internetgeschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

bis zu 50 Mbit/s Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, flexibler Zahlstart

Allnet-Flat, SMS-Flat, flexibler Zahlstart Monatliche Kosten: 36,99 Euro (36 Monate)

36,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 25 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

25 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand Effektive Ersparnis: ca. 120 Euro

Im Laden gibt es das Galaxy S25 derzeit für um die 649 Euro. Hinzu kommt das Galaxy Tab A9, das für circa 109 Euro erhältlich ist. Zusammengerechnet kommen wir also auf einen Gerätewert von 758 Euro.

Im Bundle zusammen mit dem Tarif Blau Allnet L bezahlt ihr einen Effektivpreis von 638 Euro für Smartphone und Tablet. Ihr spart also effektiv 120 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Effektivpreis – was ist das? Der Effektivpreis verrät euch, wie gut ein Deal ist. Er stellt die Kosten für die Hardware ohne Tarif dar (in diesem Fall Galaxy S25 + Galaxy Tab A9). So könnt ihr das Angebot leichter mit den Einzelpreisen im Netz vergleichen.

Lohnt sich das Galaxy S25?

Kurz und knapp: Ja! Das Samsung Galaxy S25 ist eines der besten Android-Handys, die der Markt aktuell zu bieten hat. Außerdem ist es im Moment auch das kleinste Flaggschiff. Ihr bekommt hier ein 6,2-Zoll-Display, das unter anderem eine superflüssige 120-Hz-Bildwiederholrate mitbringt – perfekt zum Zocken.

Das Highlight sind aber die KI-Features der Galaxy AI und von Google Gemini. Die intelligenten Alltagshilfen organisieren und vereinfachen euer Leben wie nie zuvor. Dank des Chips Snapdragon 8 Elite for Galaxy und 12 GB Arbeitsspeicher laufen die komplexen Aufgaben absolut reibungslos.

Noch nicht überzeugt? Hier geht es zum Artikel "Samsung Galaxy S25 Test: Übersicht der Wertungen".

Lohnt sich das o2-Netz?

Viele von euch denken bei o2 vermutlich noch an: „Das Netz ist doch mies!“ – ein Ruf, der sich hartnäckig hält. Dabei hat sich seit 2017 einiges getan. Der Anbieter hat kräftig investiert, ausgebaut und aufgeholt.

Im jüngsten Netztest von Connect lag o2 nur noch ganz knapp hinter Vodafone. Der Abstand ist also geschrumpft – und in vielen Regionen Deutschlands ist es mittlerweile fast egal, welchen Anbieter ihr wählt. Vor allem in Großstädten seid ihr mit o2 inzwischen genauso gut unterwegs wie mit der Konkurrenz. Lest hier mehr zum o2-Netz.

