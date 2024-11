Samsung Galaxy S25: Sehen wir hier schon die Farben?

Im Januar wird aller Voraussicht nach Samsungs Galaxy S25 erscheinen – wie das Vorgängermodell in diversen Farbvarianten. Dank eines Ersatzteilhändlers ist nun bekannt, wie die Galaxy-S25-Farben wohl aussehen werden.

Besagter Händler ist in China beheimatet und betreibt einen Onlineshop, wo er nun SIM-Karten-Schlitten für das Galaxy S25 bzw. S25 Plus anbietet und abbildet. Da der Verschluss der Ersatzteile jeweils in der Rahmenfarbe des Smartphones gehalten ist, zeigen die Bilder vermutlich, wie die Galaxy-S25-Farben aussehen:

#Galaxy S25 & Galaxy S25+ colors based on SIM card tray:



• Black

• Green

• Purple

• Blue pic.twitter.com/Ykc8Z7ZGrY — Zack (@Zack_DaDesigner) November 28, 2024

So sollen die Galaxy-S25-Farben heißen

In dem x-Post seht ihr vier der fünf angebotenen Farbvarianten, die nach bisherigen Informationen "Midnight Black", "Sparkling Green", "Sparkling Blue", "Moon Night Blue" und "Silver Shadow" heißen sollen. Letztere ist in dem Post nicht zu sehen, im angesprochenen Onlineshop jedoch schon. Dass der Händler nicht die exakten Farbbezeichnungen listet, könnte daran liegen, dass ihm diese noch nicht vorliegen.

Beachtet bei den Bildern, dass Samsung die Rückseite des Galaxy S25 (Plus) theoretisch anders färben könnte als den Rahmen. Da die abgebildeten Farben aber vorherige Leaks zu bestätigen scheinen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir hier einen guten Vorgeschmack auf die tatsächlichen Galaxy-S25-Farben bekommen.

Vermutlich kommen noch einige weitere Varianten hinzu, die dann exklusiv direkt über Samsung beziehbar sein werden.

Galaxy S25: Es gibt schon Videos

Wer sich mehr für das Design interessiert als für die Farben des Galaxy S25, kann sich bereits diverses Bildmaterial zu den einzelnen Modellen anschauen. Bereits Mitte September hat der zuverlässige Leaker Steve Hemmerstoffer Bilder und ein Video zum Galaxy S25 veröffentlicht.

Wenig später ließ er dann einen entsprechenden Leak zum Design des Galaxy S25 Plus folgen. Und erst vor wenigen Tagen zeigte sich das Samsung Galaxy S25 Ultra in einem Hands-on-Video.

Bereits in knapp zwei Monaten dürfte das offizielle Bildmaterial folgen. Die Präsentation der Galaxy-S25-Modelle soll nach aktuellem Stand am 22. oder 23. Januar 2025 stattfinden.