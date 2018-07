Galaxy S9 und S9 Plus: Update bringt neuen Superzeitlupenmodus

Mit dem neuesten Update werden Galaxy S9 und S9 Plus nicht nur sicherer

Samsungs Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus erhalten ein frisches Update: Die neue Software soll unter anderem die Sicherheit der Android-Smartphones verbessern. Samsung feilt mit der Aktualisierung aber auch an einigen Funktionen, die die Kameras betreffen.

Nach der Installation des neuen Updates für das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus fallen dem aufmerksamen Nutzer bei der Verwendung von Samsungs Superzeitlupenmodus ein paar veränderte Einstellungen auf: Schaltet ihr in den manuellen Betrieb, könnt ihr mit der Kamera nun nämlich über einen 0,4 Sekunden langen Zeitraum mit 480 Bildern in der Sekunde aufnehmen. Das Ergebnis ist anschließend 12 Sekunden lang und besitzt eine Auflösung von 720p.

Verbesserte AR-Emojis und Sicherheit

Im automatischen Modus nimmt die Superzeitlupe des Galaxy S9 und des Galaxy S9 Plus weiterhin auch mit 960 Bildern pro Sekunde und über einen Zeitraum von nur 0,2 Sekunden auf. Auch die Zeitlupenaufnahme mit 240 Bildern in der Sekunde und einer Auflösung von 1080p steht weiterhin zur Verfügung.

Eine weitere Verbesserung, die das Update am Galaxy S9 und am Galaxy S9 Plus vornimmt, soll für stabilere AR-Emojis sorgen. Außerdem enthält die Aktualisierung Googles Sicherheitsupdate für Juli 2018 sowie Samsungs eigene Anpassungen für Sicherheitslücken, die speziell Samsungs Smartphones beziehungsweise die Software des Herstellers aus Südkorea betreffen.