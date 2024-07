So hätte das nicht laufen sollen: Samsungs neue Galaxy Watch 7 hat jetzt schon ein Akkuproblem. Ein offizieller Vertreter von Samsung hat bestätigt, was auch den Käufern aufgefallen ist. Zum Glück soll das Problem schon bald gelöst sein.

Bei o2 im Angebot: Samsung Galaxy Watch 7 mit Tarif im Bundle

Die Galaxy Watch 7 ist erst seit einer Woche frei im Handel verfügbar. Trotzdem sind bereits Nutzerberichte im Umlauf, die eine sehr schlechte Akkulaufzeit beklagen. So sollen die Uhren bis zu 10 Prozent ihrer Energie pro Stunde verlieren. Nach rund 10 Stunden wäre die Batterie demnach komplett leer.

Samsung reagiert auf die Nutzerberichte

Ein Blick ins Marketing-Material verrät, dass Samsung bei der Galaxy Watch 7 eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden verspricht. Ein Leistungsunterschied von 30 Stunden ist etwas, das nicht leichtfertig abgetan werden kann. Daher hat inzwischen ein offizieller Samsung-Vertreter reagiert.

Im offiziellen südkoreanischen Forum verrät er uns in einem Post, dass Samsung sich des Problems bewusst ist und aktuell an einer Lösung arbeite: Es soll in naher Zukunft ein Software-Update für die Galaxy Watch 7 kommen.

Bei Amazon im Angebot: Samsung Galaxy Watch 6

Nur ein Software-Problem

Auch wenn der Samsung-Vertreter uns nicht verrät, was genau das Problem bei der Galaxy Watch 7 ist, so liegt es dennoch nahe, dass es sich um ein Software-Problem handelt. Immerhin wurde ein Update angekündigt – keine Austauschaktion. Die wäre erforderlich, wenn Samsung ein Hardware-Problem bei den Akkus festgestellt hätte.

Beruhigend ist auch, dass sich das Batterieproblem nur auf die Galaxy Watch 7 bezieht. Der Akku der Galaxy Watch Ultra läuft so, wie es Samsung in seinem Datenblatt angibt. Da sie größer als die Watch 7 ist, sind sogar beeindruckende 48 Stunden Laufzeit möglich.