Samsung Galaxy Watch 7 vs. Galaxy Watch Ultra: Alle Unterschiede

Samsung hat der Galaxy Watch 7 nicht etwa ein Pro- oder Classic-Modell, sondern die Galaxy Watch Ultra zur Seite gestellt. Was die beiden Uhren unterscheidet, lest ihr in unserem ausführlichen Vergleich zu zwei der besten Smartwatches 2024.

Inhaltsverzeichnis

Galaxy Watch 7 vs. Watch Ultra: Wichtigste Unterschiede

Material: Alu bei der Galaxy Watch 7, Titan bei der Galaxy Watch Ultra

Alu bei der Galaxy Watch 7, Titan bei der Galaxy Watch Ultra Wasserschutz: 10 ATM bei der Galaxy Watch Ultra, 5 ATM bei der Watch 7

10 ATM bei der Galaxy Watch Ultra, 5 ATM bei der Watch 7 Mobilfunk: LTE ist bei der Watch 7 optional, bei der Watch Ultra Standard

LTE ist bei der Watch 7 optional, bei der Watch Ultra Standard Größe: Die Galaxy Watch Ultra ist größer, das Display aber genauso groß wie bei der Watch 7 in 44 mm

Die Galaxy Watch Ultra ist größer, das Display aber genauso groß wie bei der Watch 7 in 44 mm Sirene und Schnellbutton: nur bei der Galaxy Watch Ultra

nur bei der Galaxy Watch Ultra Akkulaufzeit: Die Galaxy Watch Ultra ist ausdauernder

Die Galaxy Watch Ultra ist ausdauernder Display: Höhere Spitzenhelligkeit und Nachtmodus bei der Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch 7 und Watch Ultra im Kurz-Vergleich Samsung Samsung Galaxy Watch 7 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Display

Großer Funktionsumfang

Hochwertig

Robust Weniger Vielversprechend Nur mit Android-Handys kompatibel

Samsung-exklusive Features Samsung Galaxy Watch Ultra Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Display

Enorm robust (Titan)

Großer Funktionsumfang

Dualfrequenz-GPS

Wasserdicht bis 10ATM

Lange Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Klobig

Nur mit Android-Handys kompatibel

Samsung-exklusive Features

Tauchen nicht möglich

Design und Wasserschutz

Auf den ersten Blick erkennbar: Das Design der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra unterscheidet sich stark. Während das Standardmodell aus Alu den schlanken Look der Vorgängermodelle übernimmt, kommt die Watch Ultra in einem deutlich größeren Gehäuse aus Titan daher. Das macht die Ultra etwas klobig, dafür aber noch robuster. Beide Smartwatches erfüllen allerdings den Militärstandard MIL-STD-810H und sind demnach auch für den Einsatz unter widrigen Bedingungen gerüstet.

(© 2024 Samsung ) Die Galaxy Watch 7 gibt es in zwei Größen ... (© 2024 Samsung ) ... die Galaxy Watch Ultra nur in 47 mm

Einen größeren Unterschied gibt es bei der Wasserresistenz. Zwar sind beide Modelle nach IP68 zertifiziert und überstehen dauerhaftes Untertauchen in klarem Wasser mindestens 30 Minuten lang (max. 1,5 m Tiefe). Doch die Galaxy Watch Ultra hält Wasserdruck in bis zu 100 m Tiefe stand (10 ATM), bei der Watch 7 sind 50 m das Limit (5 ATM). Relevant ist das eventuell beim Schwimmen in strömenden Gewässern – im Pool dagegen nicht. Zum Tauchen ist übrigens keines der Modelle geeignet, anders als etwa die Apple Watch Ultra.

Ein weiterer Unterschied zwischen Galaxy Watch 7 und Watch Ultra: Letztere verfügt rechts an der Seite über den sogenannten Schnellbutton, der flotten Zugriff auf eine Aktion eurer Wahl bietet. Außerdem ist sie mit einer Sirene ausgestattet, über die ihr in Notsituationen auf euch aufmerksam machen könnt.

Material und Wasserschutz im Vergleich Galaxy Watch 7 (40 mm): Aluminium, IP68, 5 ATM

Galaxy Watch 7 (44 mm): Aluminium, IP68, 5 ATM

Galaxy Watch Ultra (47 mm): Aluminium, IP68, 10 ATM

Größenunterschied: Galaxy Watch 7 vs. Galaxy Watch Ultra

(© 2024 ) Die Galaxy Watch 7 (44) mm) am Handgelenk (© 2024 Samsung ) Die Galaxy Watch Ultra am Handgelenk

Die Galaxy Watch 7 ist in zwei Größen erhältlich: mit 40-mm- und 44-mm-Gehäuse. Bei der Galaxy Watch Ultra dagegen habt ihr keine Auswahlmöglichkeit. Das Titan-Gehäuse gibt es nur mit 47 mm Durchmesser. Der Größenunterschied ist deutlich. In der 44-mm-Variante hat die Galaxy Watch 7 zwar ein genauso großes Display (1,5 Zoll), doch die Ultra ist um den Bildschirm herum etwas "speckiger". Außerdem ist die Watch 7 deutlich schmaler.

Der Größenvergleich Galaxy Watch 7 (40 mm): 40,4 x 40,4 x 9,7 mm

Galaxy Watch 7 (44 mm): 44,4 x 44,4 x 9,7 mm

44,4 x 44,4 x 9,7 mm Galaxy Watch Ultra (47 mm): 47,4 x 47,4 x 12,1 mm

Kaum Unterschiede beim Display

Das Super AMOLED Display der Galaxy Watch 7 (44 mm) unterscheidet sich nicht allzu sehr vom Bildschirm der Galaxy Watch Ultra. Das 40-mm-Modell hat eine kleinere Bildfläche und eine etwas geringere Auflösung. Die Pixeldichte ist aber identisch und das Bild für das Auge somit gleich scharf.

Die Displays im Vergleich Galaxy Watch 7 (40 mm): Super AMOLED, 1,3 Zoll, 432 x 432 Pixel, 327 ppi

Galaxy Watch 7 (44 mm): Super AMOLED, 1,5 Zoll, 480 x 480 Pixel, , 327 ppi

Galaxy Watch Ultra (47 mm): Super AMOLED, 1,5 Zoll,, 480 x 480 Pixel, 327 ppi

Ein paar Vorteile hat das Display der Galaxy Watch Ultra aber auch gegenüber dem Screen der großen Galaxy Watch 7. Zum einen wird es bei Bedarf noch heller (3000 Nits vs. 2000 Nits), was aber nur in seltenen Fällen notwendig sein dürfte. Zum anderen gibt es einen Nachtmodus mit schwarzem Watch Face und roter Anzeige für eine optimale Ablesbarkeit im Dunkeln.

Die Samsung Galaxy Watch Ultra im Nachtmodus (© 2024 Samsung )

Leistung, Speicher, Software und Akku

Was Performance und Speicher anbelangt, gibt es keine Unterschiede. Galaxy Watch 7 und Ultra sind mit dem gleichen Chipsatz sowie jeweils 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz ausgestattet. Die bessere Akkulaufzeit verspricht die Galaxy Watch Ultra dank ihrer höheren Akkukapazität (590 mAh vs. 425 mAh bzw. 300 mAh).

KI-Funktionen sind jeweils die gleichen an Bord. Die Galaxy AI hilft euch aktuell hauptsächlich beim Beantworten von Textnachrichten und gibt euch Vorschläge dafür. Darüber hinaus ist künstliche Intelligenz bei vielen weiteren Funktionen im Hintergrund beteiligt.

Als Betriebssystem dient jeweils Wear OS mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI. Das sichert euch ein reichhaltiges App-Angebot. Allerdings bedeutet es auch, dass weder Galaxy Watch 7 noch Galaxy Watch Ultra iPhone-kompatibel sind.

Sensoren, GPS und Tracking

Die Sensoren sowie das Dualfrequenz-GPS (L1 + L5) sind identisch. Das Gesundheits- und Fitness-Tracking ist es ebenfalls. Für umfassendes Tracking stehen unter anderem Features wie diese bereit:

EKG

Blutdruckmessung (Zubehör erforderlich)

Herzfrequenzmessung

Blutsauerstoffmessung (SpO2-Tracking)

Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)

Zykluskalender

Den vollen Funktionsumfang könnt ihr allerdings nur in Verbindung mit einem Samsung-Handy nutzen. Unter anderem ist ein solches für das EKG-Feature erforderlich.

Die Sensoren im Überblick Beschleunigung, Lage, Barometer, Umgebungslicht, Geomagnetischer Sensor (Kompass), Samsung BioActiveSensor (Herzfrequenz, EKG und BIA), Infrarot-Temperatursensor (Zyklus)

Konfigurationen und Preise

Ein wichtiger Unterschied vorab: Während Mobilfunkunterstützung via LTE bei der Galaxy Watch 7 optional ist, hat die Galaxy Watch Ultra standardmäßig LTE. Hier seht ihr die regulären Preise (UVP) für die einzelnen Konfigurationen im Überblick:

Galaxy Watch 7 (40 mm, BT): 319 Euro

319 Euro Galaxy Watch 7 (40 mm, LTE): 369 Euro

369 Euro Galaxy Watch 7 (44 mm, BT): 349 Euro

349 Euro Galaxy Watch 7 (44 mm, LTE): 399 Euro

399 Euro Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE): 699 Euro

Fazit

Fazit: Galaxy Watch 7 vs. Galaxy Watch Ultra Francis Lido Unser Vergleich zwischen Samsung Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra hat euch die Unterschiede zwischen den beiden Samsung-Watches nähergebracht. Die Vorteile der Galaxy Watch Ultra sind das Titan-Gehäuse samt Schnellbutton, die Sirene, das ultrahelle Display samt Nachtmodus und die extralange Akkulaufzeit. Außerdem bietet sie 10-ATM-Wasserschutz, ist aber leider nicht zum Tauchen geeignet. Beim Preisvergleich solltet ihr berücksichtigen, dass die Galaxy Watch Ultra standardmäßig LTE besitzt, während Mobilfunk bei der Galaxy Watch 7 optional ist. Von den genannten Unterschieden abgesehen, bietet das Standardmodell die gleichen Features und ist in beiden Größen deutlich schlanker. Für die meisten Nutzer dürfte die Galaxy Watch 7 die bessere Wahl sein – es sei denn, die Akkulaufzeit hat für euch oberste Priorität. Ansonsten ist das Ultra-Modell in erster Linie für Outdoor-Enthusiasten interessant. Beachtet, dass die Samsung-Uhren nicht iPhone-kompatibel sind.