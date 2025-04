Für viele Nutzer einer Galaxy Watch steht eine große Veränderung bevor: Samsung soll den Google Assistant schon bald in Rente schicken. Allerdings ist das ein Abschied, auf den eine Neuerung folgt. Und die erwartet wohl nicht nur Besitzer der neuesten Samsung-Uhren.

Schon im vergangen Jahr hat Google damit begonnen, den Google Assistant auf kompatiblen Smartphones und Tablets zu entfernen. An seiner Stelle ist die neue und bessere KI Gemini getreten. Bislang erfolgte der Wechsel aber noch nicht auf Smartwatches, die mit dem Betriebssystem Wear OS laufen – darunter auch mehrere Galaxy Watches von Samsung.

Und genau das soll sich nun ändern: Nutzer haben offenbar Hinweise darauf gefunden, dass Google Gemini bald auch in die Assistant-App für Smartwatches bringen will. Diese sollen sich bereits in der aktuellen Version der Anwendung verbergen. Besitzer einer entsprechenden Galaxy Watch mit Wear OS dürften also schon bald mit dem noch intelligenteren Assistenten sprechen können. Dem Bericht zufolge halten wir es für wahrscheinlich, dass der Suchmaschinenriese nur noch auf "den Knopf" drücken muss, um die Änderung umzusetzen.

Rätsel um Release von Gemini für Galaxy Watch

Zumindest ihre Gewohnheiten müssen Besitzer einer Galaxy Watch nicht ändern: Auch Gemini könnt ihr wohl auf der Uhr aufrufen, indem ihr die Seitentaste haltet oder "Okay Google" sagt. Künftig dürfte euer Assistent nur fähiger sein als zuvor. Eine genaue Liste der neuen Features (und ob Gemini auch KI-Empfehlungen in anderen Apps der Uhr geben kann), liegt uns aber noch nicht vor.

Wann der Wechsel von Google Assistant zu Gemini genau erfolgt, ist noch unklar. SamMobile glaubt, dass der Suchmaschinenriese sich diesen Schritt für den Start der nächsten Pixel-Watch aufhebt – und erst dann sollen auch alle Nutzer einer kompatiblen Galaxy Watch in den Genuss der Änderung kommen. Mit der Uhr rechnen wir allerdings erst im Juli oder August. Während die Assistant-App offenbar schon jetzt für den Wechsel bereit ist.

Das denken wir

Es könnte gut möglich sein, dass Gemini schon früher Einzug auf die Galaxy Watch hält. Dafür spricht, dass Google den Assistenten nur bedingt als großes Kaufargument für die nächste Pixel Watch nutzen kann, wenn auch ältere Modelle Gemini bekommen. Wahrscheinlicher ist aus unserer Sicht, dass Google die nächste Smartwatch mit exklusiven KI-Features auf Basis von Gemini ausstattet, um sie so von Konkurrenz und Vorgänger abzuheben. In dem Fall wäre es unnötig, die Verteilung von Gemini für alle kompatiblen Uhren mit Wear OS zurückzuhalten – viel mehr könnten sich Nutzer dann sogar schon mit dem Assistenten auf der Smartwatch vertraut machen. Und das wiederum könnte exklusive Gemini-Features greifbarer und noch begehrenswerter machen. Denn die Nutzer wissen schon aus eigener Praxis, was Gemini kann – und was nicht.

Die erste Samsung-Uhr mit Wear OS war übrigens die Galaxy Watch 4. Seitdem hat der Hersteller alle eigenen Smartwatches mit dem Betriebssystem augestattet. Das aktuellste Modell ist die Galaxy Watch 7.

