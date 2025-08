Google disst Apple: Dieser Tiefschlag geht fast schon zu weit

Wenn der Konkurrent am Boden liegt, tritt man nicht nach – so der unausgesprochene Ehrenkodex. Doch Google pfeift drauf. Der neue Werbespot für das Google Pixel 10 ist ein schmerzhafter Tiefschlag für Apple.

Autsch! Das sollte sich ein Arzt ansehen. Google drückt den Apple-Fans beide Daumen mitten in die Wunde. Der neue Werbespot für das Pixel 10 ist im Grunde ein einziger Diss gegen Apple. Frei übersetzt heißt es dort: "Wenn du dir ein neues Smartphone wegen eines Features kaufst, das 'bald' kommen soll, 'bald' aber schon ein ganzes Jahr dauert, dann solltest du deine Definition von 'bald' überdenken – oder einfach zu einem anderen Smartphone wechseln." Seht es euch hier selbst an:

Fans feiern Googles Angriff auf Apple

Der spöttische Tonfall des Sprechers, untermalt vom Intro des Songs "The Next Episode" von Dr. Dre (feat. Snoop Dogg), ist komplett gelungen.

In den Kommentaren unter dem Video toben die Google-Fans vor Schadenfreude. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel: "Kopfschuss für Apple. Selbst Siri lädt noch, um zu begreifen, was da gerade passiert ist."

Auch der Werbeslogan zum Pixel 10 "Ask more of your phone" – frei übersetzt: "Erwarte mehr von deinem Handy" – passt wie die Faust aufs Auge. Google sagt im Grunde mit seiner Werbung: "Das iPhone 16 macht falsche Versprechen. Kauft euch das Pixel 10."

Es tut weh, weil es wahr ist

Zugegeben: Selbst vom neutralen Standpunkt aus ist der Witz auf Apples Kosten gelungen. Immerhin ist es wahr, dass Apple in Sachen KI Google weit hinterherhinkt. Die angekündigte "Apple Intelligence" mit der personalisierten Siri ist bis heute nicht marktreif. Das, was iPhone-Nutzer bislang an Features per Update nachgereicht bekommen haben, ist nur ein Bruchteil dessen, was versprochen wurde.

Noch schlimmer: Die neue KI-Siri wird nicht einmal beim Launch des iPhone 17 im September marktreif sein. Apple hat bereits selbst angekündigt, dass sie erst im Frühling 2026 ausgerollt wird.

Logisch, dass das eine Steilvorlage für Google ist, denn die Pixel-KI "Gemini" liefert bereits viel von dem, was Apple nur verspricht, und kann zukünftig sogar noch mehr. Oder hat auch Google den Mund zu voll genommen? Am 20. August 2025 erfahren wir, was das Pixel 10 alles kann.

