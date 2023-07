Auch du, Google? Das Pixel 8 soll teurer werden

Das Wichtigste in Kürze

Das Google Pixel 8 soll im Oktober 2023 auf den Markt kommen

Der Preis könnte im Vergleich zum Vorgängermodell höher sein

Es ist wohl ein verbesserter Fingerabdrucksensor verbaut

Google könnte beim Einführungspreis des Google Pixel 8 höher ansetzen als beim Pixel 7. Für die Mehrkosten soll das Smartphone dann aber auch einiges bieten. Unter anderem einen neuen Prozessor und einen Ultraschallfingerabdrucksensor.

Tut Google es auch? Auf dem Smartphone-Markt sind die Preise der Flaggschiffe von den meisten Herstellern in den vergangenen Jahren angestiegen. Auch Apple, Samsung und Xiaomi haben allesamt die Einstiegspreise erhöht. Nun soll Google nachziehen – behauptet zumindest der normalerweise gut informierte Leaker Yogesh Brar. Auf Twitter schreibt er, dass das Pixel 8 voraussichtlich im frühen Oktober veröffentlicht wird und 649/699 USD (592/638 Euro) kosten soll.

Google Pixel 8



- 6.17" FHD+ OLED, 120Hz

- Google Tensor G3 SoC

- 8GB RAM, 128/256GB storage

- Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

- Selfie: 11MP

- Android 14

- Ultrasonic FP

- 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless



Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

Preisanstieg leider sehr wahrscheinlich

Bislang ist es nur ein Gerücht, doch wenn Google tatsächlich etwas mehr für das Pixel 8 verlangt, würde uns das kaum überraschen. Immerhin hat der Hersteller auch schon den Preis des Pixel 7a (im Test hier) im Vergleich zum Pixel 6a leicht erhöht.

Beim Pixel 8 erwartet Yogesh Brar einen Preisanstieg von 50 bis 100 USD gegenüber dem derzeit aktuellen Modell (Pixel 7). Das dürfte die Fans allerdings nur leicht verstimmen, denn im Vergleich zu den aktuellen Flaggschiffen anderer Hersteller sind Googles Pixel-Handys sehr günstig.

Ein Beispiel: Für das im Februar 2023 eingeführte Galaxy S23 setzte Samsung zum Marktstart 949 Euro an. Das Google Pixel 7 kam hingegen am 13. Oktober 2022 für einen Startpreis von nur 649 Euro in die Ladenregale. Ihr seht: Selbst 50 Euro oder sogar 100 Euro mehr können die Kluft zwischen den Flaggschiffen der Hersteller nicht schließen.

Mit Ultraschallfingerabdrucksensor?

Den mutmaßlichen Preisanstieg könnte Google mit hervorragender Technik gut begründen. Der Leak verrät uns nämlich auch einige Spezifikationen des Pixel 8. So soll es angeblich mit einem neuen Ultraschallfingerabdrucksensor ausgestattet werden, der nicht nur sicherer, sondern auch präziser sei als der optische Sensor des Pixel 7.

Ein zweites Highlight wäre der neue Chipsatz Tensor G3, der im Zusammenspiel mit vermutlich 8 GB RAM eine herausragende Performance garantieren dürfte. Als sicheres Betriebssystem gilt Android 14, das zusammen mit dem Pixel 8 launchen dürfte. Das OLED-Display soll handliche 6,17 Zoll groß sein, in Full-HD+ auflösen und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für eine weichere Wiedergabe von Animationen mitbringen.

Bei der Kamera soll Google auf ein Dual-Setup mit 50-MP-Weitwinkel- und 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv setzen. Hinzu käme eine Frontkamera mit einer Auflösung von 11 MP. Außerdem soll das Google-Handy einen 4485-mAh-Akku erhalten. Mit einem entsprechenden Schnellladenetzteil könnt ihr diesen dann voraussichtlich mit bis zu 24 W aufladen.

