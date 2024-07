Google Pixel 9: Preise und Farben durchgesickert

Endlich ist es so weit: Die Preise und Konfigurationen für die neuen Pixel-Modelle sind durchgesickert. Das Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold stehen in den Startlöchern und jetzt wissen wir, was die Geräte kosten sollen. Es gibt sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

Mit dem Pixel 9 startet Google Mitte August eine neue Generation von Smartphones. Hier sind die Preise, Farben und Konfigurationen, die euch laut einem Bericht von Deallabs in Frankreich – und vermutlich in der gesamten Euro-Zone – erwarten:

Google Pixel 9: 128 GB für 899 Euro, 256 GB für 999 Euro

128 GB für 899 Euro, 256 GB für 999 Euro Google Pixel 9 Pro: 128 GB für 1.099 Euro, 256 GB für 1.199 Euro, 512 GB für 1.329 Euro

128 GB für 1.099 Euro, 256 GB für 1.199 Euro, 512 GB für 1.329 Euro Google Pixel 9 Pro XL: 128 GB für 1.199 Euro, 256 GB für 1.299 Euro, 512 GB für 1.429 Euro, 1 TB für 1.689 Euro

128 GB für 1.199 Euro, 256 GB für 1.299 Euro, 512 GB für 1.429 Euro, 1 TB für 1.689 Euro Google Pixel 9 Pro Fold: 256 GB für 1.899 Euro, 512 GB für 2.029 Euro

Gute Nachrichten für Pro-Fans

Die Preise für die Pro-Modelle bleiben demnach weitgehend stabil. Das gilt auch für das Google Pixel 9 Pro Fold, dessen Vorgänger das Pixel Fold ist. Offenbar wird das neue Modell also nicht Pixel Fold 2 heißen.

Teureres Basismodell

Leider gibt es auch eine Schattenseite: Das Basismodell Pixel 9 wird anscheinend teurer. Im Vergleich zum Pixel 8 müssen Käufer hier demnach mit einer Preiserhöhung von 100 bis 140 Euro rechnen. Gerade bei den Speichervarianten 128 GB und 256 GB schlägt die Preisanpassung anscheinend deutlich zu Buche. Das Vorgängermodell war zum Release ab 799 Euro erhältlich.

Vorbestellungen und Boni

Wie gewohnt, wird Google vermutlich wieder attraktive Vorbesteller-Angebote schnüren. Welche Extras ihr beim Kauf eines Pixel 9 erhaltet, ist allerdings noch nicht bekannt. In der Vergangenheit gab es unter anderem Kopfhörer und Smartwatches als Bonus – wir sind gespannt, womit Google dieses Jahr aufwartet.

In diesen Farben sollen Pixel 9 und Co. erscheinen

Neben den Speicherkonfigurationen und Preisen nennt der Bericht auch die mutmaßlichen Farben der kommenden Pixel-Handys:

Google Pixel 9: Obsidian (Schwarz), Porcelain (Weiß), Cosmo (Blau), Mojito (Grün).

Obsidian (Schwarz), Porcelain (Weiß), Cosmo (Blau), Mojito (Grün). Google Pixel 9 Pro: Obsidian, Porcelain, Hazel (Grün), Pink.

Obsidian, Porcelain, Hazel (Grün), Pink. Google Pixel 9 Pro XL: Obsidian, Porcelain, Hazel

Obsidian, Porcelain, Hazel Google Pixel 9 Pro Fold: Obsidian, Porcelain

Wir sind gespannt, ob es wirklich so kommt. Bleibt dran und freut euch auf den 13. August, wenn die neuen Smartphones offiziell vorgestellt werden.