Google hat das Pixel 9a zwar noch nicht offiziell vorgestellt, doch das hält Leaker nicht davon ab, das Gerät bereits in Aktion zu zeigen. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video wurde das Mittelklasse-Smartphone bei einem Wrestling-Event in Mexiko gesichtet – und zwar nicht nur in den Händen des Tippgebers, sondern auch direkt im Einsatz als Kamera.

Im Video wird das mutmaßliche Google Pixel 9a von allen Seiten gezeigt. Der Leaker hält das Gerät in einer schwarzen Farbvariante in die Kamera und dreht es mehrfach, sodass Design-Details gut zu erkennen sind. Allerdings nur kurz. Denn anschließend filmt das Handy (angeblich) das Wrestling-Match.

Design-Änderung: Flacher und kantiger

Besonders auffällig ist die leicht überarbeitete Optik des Smartphones. Der Clip zeigt, dass Google offenbar das gewohnte Kamera-Design anpasst. Statt eines deutlichen Kamera-Buckels scheint das Pixel 9a eine horizontal angeordnete, pillenförmige Kameraleiste zu bekommen, die harmonischer ins Gehäuse übergeht. Frühere Leaks hatten bereits darauf hingewiesen, dass Google den Look der gesamten Pixel-9-Reihe überarbeitet – das Video liefert nun ein weiteres Indiz dafür.

Auch die Größe des Geräts lässt sich erahnen: Der Leaker hält das Smartphone neben eine Snack-Tüte. Gerüchten zufolge ist das Handy etwa 154 mm hoch und 73 mm breit.

Kamera-Setup und mögliche Specs

Zu den technischen Details gibt es zwar noch keine offiziellen Infos, doch laut bisherigen Gerüchten soll das Pixel 9a eine Dual-Kamera mit einem 48-MP-Hauptsensor und einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera erhalten. Ob das Leaker-Video tatsächlich Aufnahmen zeigt, die mit dem Pixel 9a gemacht wurden, bleibt allerdings unklar.

Wann das Smartphone offiziell enthüllt wird, steht noch nicht fest. Aktuell spricht aber alles für einen Release im März. Eine der spannendsten Fragen ist, wie viel es kosten wird. Angeblich liegt der Preis für das Google Pixel 9a in Deutschland bei rund 500 Euro. Konkurrenz könnte es ausgerechnet aus eigenem Hauses bekommen. Denn das nochmal deutlich bessere Google Pixel 9 ist aktuell bereits für knapp unter 600 Euro zu bekommen.

