Google Pixel 9a: Release-Date durchgesickert – bald geht's los

Das konkrete Veröffentlichungsdatum des Google Pixel 9a ist durchgesickert. Sollten die Informationen stimmen, müsst ihr euch nur noch anderthalb Monate gedulden.

Erst letztens haben wir euch den mutmaßlichen Preis des Pixel 9a verraten. Jetzt gibt es schon wieder einen neuen Leak. Diesmal meint Android Headlines, das konkrete Release-Datum des Google Pixel 9a in Erfahrung gebracht zu haben. Und nicht nur das – sogar das mögliche Datum des Verkaufsstarts wurde veröffentlicht.

Release soll im März erfolgen

Branchenkenner nehmen schon seit einer Weile an, dass Google den Release des Pixel 9a vorziehen wird. Der März war daher schon länger im Gespräch. Neu ist aber das konkrete Vorstellungsdatum, das Android Headlines in Erfahrung gebracht haben will: der 19. März 2025. Am selben Tag soll die Vorbestellungsphase starten.

Ihr müsst euch also höchstwahrscheinlich nur noch etwas mehr als anderthalb Monate gedulden, bis das Google-Handy endlich offiziell vorgestellt wird. Der Verkaufsstart soll dann bald darauf folgen. Die Quelle gibt an, dass das Google Pixel 9a am 26. März 2025 in den Handel kommt bzw. dann die Auslieferung der vorbestellten Modelle erfolgt.

Das ist vom Google Pixel 9a zu erwarten

Durch den Leak des Release-Datums gibt es nun kaum noch Informationen, die nicht schon vor der offiziellen Vorstellung des Pixel 9a bekannt sind. Hier eine Zusammenfassung der interessantesten Leaks:

neues Kameradesign

6,28-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz und 2600 Nits Spitzenhelligkeit

Tensor-G4-Chip

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher

Hauptkamera: 48 MP, 1/1,95-Zoll-Sensor, Blende von f/1.7

Ultraweitwinkellinse: 13 MP, Blende von f/2.2

Akku mit 5100 mAh

Das klingt alles in allem nach einem vielversprechenden Smartphone. Stimmt das geleakte Release-Datum des Pixel 9a, erfahren wir schon bald, ob die Daten stimmen. Aus Erfahrung würden wir jedoch davon ausgehen, denn in der Vergangenheit waren die Leaks zu Google-Handys oft sehr präzise.

